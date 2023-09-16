«Услуги на 20% дешевле»: новосибирец заплатил 1,9 млн за доставку авто из Кореи и остался ни с чем — пострадавших десятки

Общая сумма за машину, все услуги и логистику составляла один миллион 900 тысяч рублей. В переписке менеджер активно отвечал на все вопросы, мужчины созванивались. По договору, как озвучил Алексею представитель компании, нужно было сначала оплатить стоимость автомобиля по цене выкупа в Корее (1077 626 рублей), что составляло около 60–70% от общей стоимости машины. Затем представители «BestAutoGroup» должны были выкупить автомобиль и заниматься логистикой.



ООО «БЭСТАВТОГРУП» — действующее предприятие, зарегистрированное в Москве. По данным «Контур.Фокуса», компания зарегистрирована в марте 2023 года. Конечный владелец и генеральный директор — Яков Вишняков.