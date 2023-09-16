«Услуги на 20% дешевле»: новосибирец заплатил 1,9 млн за доставку авто из Кореи и остался ни с чем — пострадавших десятки

Алексей с супругой Ириной из Новосибирска заказали и оплатили машину из Кореи через раскрученную в Сети компанию, потратив 1 миллион 900 тысяч рублей. В итоге они не получили ни обещанный автомобиль, ни возврат денег. Глава семьи уверен, что стал жертвой мошенников, а также рассказал, что нашел еще несколько пострадавших.
Дешевле, чем у конкурентов
Алексей решил обновить машину своей супруги. Выбор пал на заказ корейского автомобиля через компанию, которая осуществляет перевозки таких авто из Кореи в Россию. Мужчина долго был подписан на телеграм-канал компании «BestAutoGroup», и в итоге решил обратиться к менеджеру компании 11 июня (скриншоты переписки есть в распоряжении редакции).
— Еще в октябре 2022 года подписался на них в телеграме. Следил за новостями, наблюдал. Зимой заказал одну машину у других представителей, а в июне 2023 решил обновить авто жены и обратиться к этим ребятам, так как их услуги были примерно на 20% дешевле, чем у конкурентов. Со мной общался менеджер Сергей. Вел себя уверенно, было видно, что человек знает, о чем говорит, разбирается в своем деле. Из нескольких предложенных вариантов выбор пал на Hyundai Sonata, — вспоминает Алексей.
Общая сумма за машину, все услуги и логистику составляла один миллион 900 тысяч рублей. В переписке менеджер активно отвечал на все вопросы, мужчины созванивались. По договору, как озвучил Алексею представитель компании, нужно было сначала оплатить стоимость автомобиля по цене выкупа в Корее (1077 626 рублей), что составляло около 60–70% от общей стоимости машины. Затем представители «BestAutoGroup» должны были выкупить автомобиль и заниматься логистикой.
ООО «БЭСТАВТОГРУП» — действующее предприятие, зарегистрированное в Москве. По данным «Контур.Фокуса», компания зарегистрирована в марте 2023 года. Конечный владелец и генеральный директор — Яков Вишняков.
Информации о финансовом состоянии компании найти не удалось. Основная деятельность — торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Уже во Владивостоке предстояло оплатить оставшуюся сумму — услуги таможни, в Новосибирске — услуги компании и логистику. Еще в переписке после оплаты машины в Корее Алексей поинтересовался у продавцов: почему машина не снята с продажи на местном сайте, на что получил уклончивый ответ — мол, это корейцы, через пару месяцев снимут.
Новые трудности
Далее все развивалось стремительно: представители компании сообщили заказчику, что на таможне очередь, и чтобы машину получить быстрее, нужно оплатить ее полностью. Клиент выполнил и это условие. Подозрения закрались, когда представители компании выслали коносамент (документ, который выдает перевозчик грузовладельцу. Удостоверяет право собственности на отгруженный товар, выступает распиской перевозчика в получении груза для перевозки, подтверждает договор перевозки груза — прим. ред).
— Начал подозревать, что что-то не так, когда он прислал коносамент. Это была просто бумажка без печатей, ей только подтереться. Начал читать отзывы и наткнулся на то, что многих они обманули, — сетует Алексей.
При этом негативные отзывы в Сети появлялись и до того, как Алексей связался с менеджером компании. История переписки тянулась с 11 июня до середины августа. Когда новосибирец начал требовать документы и задавать вопросы о том, где машина, настойчивее — менеджер перестал выходить с ним на связь. В группе сибиряка заблокировали, а переписку с ним удалили, но мужчина сохранял скриншоты.
23 августа он написал заявление в полицию, объединился с другими пострадавшими. По словам мужчины, их — около 12 человек. Кроме того, утверждает новосибирец, представители этой компании таким же образом якобы обманывают людей, продавая машины из Германии и Японии, а также электронику.
В ответ тишина
Корреспондент НГС выяснил, что телеграм-канал, страница в соцсети и сайт «BestAutoGroup» до сих пор работают. Но в телеграм связаться с менеджером, который общался с Алексеем, не удалось — у него стоит запрет на звонки. Наше сообщение с просьбой о комментарии осталось не отвеченным, а после исчезло из истории переписки.
По телефону, указанному на сайте компании, ответил мужчина, который сообщил, что не является представителем «BestAutoGroup». Он посоветовал позвонить по указанному номеру еще раз, так как «могла сработать переадресация». Во второй раз телефон оказался отключен. Не ответили на наше сообщение и по номеру в WhatsApp, который был указан на официальной страничке компании в соцсетях. После сообщения номер корреспондента, судя по всему, заблокировали, так как последующие сообщения оказались непрочитанными, а также пропала фотография профиля.
В ГУ МВД России по Новосибирской области НГС прокомментировали ситуацию. Там сообщили, что проводят по этому факту проверку.
— В отдел полиции №9 «Первомайский» Управления МВД России по Новосибирску поступало заявление по факту мошенничества. Сотрудники полиции проводят доследственную проверку. По ее результатам примут решение в соответствии с действующим законодательством, — сообщили в полиции.
Мнение юриста
Юрист Алексей Аржанников отмечает: такая мошенническая схема «стара как мир». Аналогичные махинации аферисты проводят не только с машинами, но и с другими товарами.
— Мошенники всех мастей имеют успех из года в год по двум причинам: разрыв поведенческого шаблона (никто не ожидает, что люди так будут поступать) и огромное неоправданное доверие чужим людям. Сейчас закроют этот сайт, откроется новый, появятся другие схожие схемы. Мошенники действуют по одному сценарию — создают видимость успешной деятельности (например, сайт под видом солидной компании), набирают предоплат и оплат, а потом исчезают. При этом нет четких рекомендаций относительно того, как не стать жертвой подобного обмана, — говорит Алексей Аржанников.
С одной стороны, советует юрист, важно убедиться, что компания действительно состоятельная и может выполнить свои обязательства. Но убедиться порой в этом сложно. Например, наличие офиса (магазина), где можно изучить договор, пообщаться с менеджером — не всегда показатель надежности. Ведь сейчас много добросовестных интернет-магазинов, у которых нет офисов. В то же время история помнит случаи, когда аферисты в Москве открывали дилерские офисы, и в них обманывали людей, продавая одни и те же машины нескольким людям, либо продавая несуществующие машины, а после накопления определённой суммы просто съезжали в неизвестном направлении. Юрист также уверен, что не стоит слишком сильно доверять отзывам других клиентов.
— Во-первых, отзывы накручивают, это целая индустрия. Во-вторых, многие люди не могут соотнести, где — настоящий отзыв, а где — купленный. В-третьих, если компания месяц назад исполняла свои обязательства как следует, это не означает, что она может их выполнять сейчас, — продолжает юрист.
Алексей Аржанников напоминает: если, к примеру, при покупке недвижимости можно получить гарантии при помощи страховки или банковские услуги (эскроу), то при покупке машины такие подстраховки не распространены. Также, с одной стороны, переводить большие суммы в качестве предоплаты или полной оплаты — опасно, с другой — есть много интернет-магазинов, которые успешно и долго работают по таким схемам. Просто мошенники вклинились в такие системы работы.
— Важно при подобной покупке «включать голову», не переводить непроверенным лицам суммы, потеря которых нанесет бюджету человека ощутимый урон, а лучше всего порой переплатить, но купить что-то в проверенном месте. Если стали жертвой мошенника, обязательно нужно обратиться в полицию — чем больше будет обращений, тем с большей долей вероятности правоохранительные органы найдут преступников, — заключил эксперт.
НГС уже писал о том, что в стране появляются и новые способы мошенничества. Например, сейчас популярны так называемые инфоцыгане. Мы рассказывали, как их распознать и сберечь свои нервы и деньги.