«Как я так вляпалась, глупая женщина»: сибирячка пострадала от лжепсихолога из интернета — как распознать обманщиков

Большие деньги

В интернете полно коучей, которые обещают научить уму-разуму, помочь разбогатеть и полюбить себя — список можно продолжать. К примеру, блогер Ирина Кесаева в соцсетях обещает своим ученицам, что их доход вырастет в несколько раз, а если нет, то деньги за обучение можно вернуть. Одна из ее подопечных потратила на VIP-наставничество 350 тысяч рублей, но после нескольких созвонов коуч перестала отвечать на сообщения.

На странице в социальной сети Instagram* у 20-летней Ирины Кесаевой 18,5 тысяч подписчиков. Свою карьеру она начинала как бровист, но потом поняла, что ее талант — помогать девушкам зарабатывать большие деньги. Прайс на курсы у коуча разный, от 60 тысяч до 350 тысяч рублей. Ирина Кесаева привлекает учениц красивой и грамотной упаковкой профиля, интересными кейсами и рабочими алгоритмами. Сибирячка Арина Гайдай купилась на обложку: она купила самое дорогое VIP-обучение за 350 тысяч рублей, но вскоре обвинила блогера в том, что та перестала выходить на связь и не давала домашние задания.