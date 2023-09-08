«Как я так вляпалась, глупая женщина»: сибирячка пострадала от лжепсихолога из интернета — как распознать обманщиков

Все мы знаем, кто такие инфоцыгане. Мы любим обсудить их самих, и тех, кто попался на их удочку. «Где мозг? Да я бы ни за что», — будете судачить вы, в то время как несчастные жертвы пытаются оправиться от очень неприятной ситуации. Никто не застрахован от взаимодействия с мошенниками и псевдоэкспертами, ведь они весьма ловко втираются в доверие, манипулируют, умеют задеть за живое и сыграть на человеческих чувствах. Как распознать обманщика? Мы спросили об этом у реального эксперта, а заодно пообщались с сибирячками, которых обвели вокруг пальца.
Большие деньги
В интернете полно коучей, которые обещают научить уму-разуму, помочь разбогатеть и полюбить себя — список можно продолжать. К примеру, блогер Ирина Кесаева в соцсетях обещает своим ученицам, что их доход вырастет в несколько раз, а если нет, то деньги за обучение можно вернуть. Одна из ее подопечных потратила на VIP-наставничество 350 тысяч рублей, но после нескольких созвонов коуч перестала отвечать на сообщения.
На странице в социальной сети Instagram* у 20-летней Ирины Кесаевой 18,5 тысяч подписчиков. Свою карьеру она начинала как бровист, но потом поняла, что ее талант — помогать девушкам зарабатывать большие деньги. Прайс на курсы у коуча разный, от 60 тысяч до 350 тысяч рублей. Ирина Кесаева привлекает учениц красивой и грамотной упаковкой профиля, интересными кейсами и рабочими алгоритмами. Сибирячка Арина Гайдай купилась на обложку: она купила самое дорогое VIP-обучение за 350 тысяч рублей, но вскоре обвинила блогера в том, что та перестала выходить на связь и не давала домашние задания.
Как объясняла сама Ирина Кесаева, за эту сумму она вместе с ученицей два месяца работает над улучшением знаний по маркетингу и над тем, чтобы увеличить доход. Арине предоставили доступ к платформе, где есть уроки и домашние задания, которые необходимо выполнять. По словам Ирины Кесаевой, работа с Ариной началась в июне 2022 года и проходила тяжело, потому что она якобы с трудом усваивала информацию.
Арина Гайдай же заявила, что Ирина в период наставничества пропала: перестала отвечать на сообщения и проводить созвоны. Блогер парировала тем, что в августе лежала в больнице с коронавирусом, а наставничество с Ариной к этому моменту уже завершилось.
После обвинений Арины Гайдай претензии начали поступать и от других девушек, которые были на наставничестве у Ирины Кесаевой. Как отметила блогер, ее подписчикам пришла рассылка, что она обманула людей на 2,5 миллиона рублей, при этом требования вернуть деньги ей не поступали. Гарантии для девушек, по словам Ирины Кесаевой, есть, но при условии, что они выполняют все домашние задания. Если же рекомендации не выполнены, то наставник не берет на себя ответственность за результат.
Ирина отметила, что обучение прошли 575 человек и это судебное разбирательство — первое. По скромным подсчетам редакции, если все 575 человек взяли минимальный тариф за 60 тысяч рублей, блогер на наставничестве заработала более 34 миллионов рублей. При этом есть и те, кто покупает услугу по самому дорогому тарифу.
Лекарша души
Когда Светлана поняла, что после определенных событий в жизни нуждается в помощи специалиста, поиск психолога стал для нее задачей номер один. Учитывая то, что психологические услуги стоят недешево, Светлана решила попробовать поискать через каналы, чаты и группы в соцсетях — предельная цена за консультацию у девушки была 2500 рублей. Это средняя стоимость — в профильных клиниках прайс гораздо выше, так же, как и у раскрученных экспертов с многолетним стажем.
— Нашла женщину. Она понравилась мне внешне, по общению, отзывы хорошие, цена консультации устраивала. Встретились раз, встретились два и три, только вот результата нет и нет. Каждую неделю, стабильно, мы встречались с ней онлайн, в течение часа я выговаривалась, а она — молчала. Безусловно, мне становилось легче, ведь я освобождала голову от навязчивых тревожных мыслей. Только в начале общения, когда я находилась в острой фазе, не замечала, что «психолог» говорит мне лишь «ага», «угу», «ооо», «да вы что?», спрашивая в начале и в конце сессии, что я чувствую, — рассказывает Светлана.
Через два с половиной месяца, на консультации было потрачено уже 25 тысяч рублей, но улучшений в состоянии Светланы не было. По её словам, психолог предлагала ей книги по её проблеме, которые первыми выпадали в поиске Google. Такой же эффект можно было получить от простого общения с подругой на кухне, заметила девушка.
Светлана признает, что сглупила сама: нарвалась, будучи в уязвимом и нестабильном состоянии. Но и «специалист» скрыла, что у неё, вероятно, не хватает опыта. Консультации с психологом Светлана предпочла завершить. У девушки остался неприятный осадок от того, что ее так легко развели. Обидно, жалко потраченное время и деньги, более того — ей стыдно признаваться близким в своем опыте.
— У меня появилось недоверие к специалистам. Проблема не решена, но я не знаю, к кому и куда с ней идти. Вдобавок хожу, гружусь, накручиваю себя: как я так вляпалась, что за глупая женщина. Переживаю, что состояние апатии медленно, но верно переходит в легкую депрессию. Слишком много навалилось, не справляюсь, — признается Светлана.
Большой зал и бурные овации
Вспомним ситуации, когда в городе появляются афиши, сообщающее о приезде некого ментора. В сети у каждого второго блогера мелькает реклама и ссылка на регистрацию мероприятия. Стоимость входного билета, как правило, измеряется в нескольких тысячах рублей. Нередко такие эксперты исчезают в ночи после завершения встречи, не заплатив за аренду зала — так произошло летом этого года, когда в кинозале им. В. Маяковского известные инфобизнесмены презентовали новый проект.
— Тренинги личностного роста, большие залы, которые собирают такие «эксперты», главной целью ставят заработок самого «эксперта» — помощь для конкретного человека как клиента здесь не определена. Если человек изначально приходит не в ресурсном состоянии, то даже самые яркие мотивационные речи не укрепят его позиции, скорее наоборот, ухудшат его состояние. Выходя с таких «марафонов», «тренингов», человек заряжен, но это быстро выветривается и разбивается о реальные условия его быта, сталкивая с собственными неудовлетворенными потребностями и плохим качеством жизни: «Мне даже и здесь не помогли! Мне никто не поможет». Здесь нужно разбираться индивидуально с причинами возникновения депрессии, тревоги и других сложных эмоциональных состояний, — объясняет клинический психолог и психоаналитик Юлия Деревяга.
Юлия Деревяга — клинический психолог и психоаналитик. Стаж работы в сфере 9 лет, окончила БрГУ, специальность «Педагог-психолог», прошла профессиональную переподготовку по клинической психологии в Институте современной психотерапии и психологии. Участник профессиональных общероссийских конференций с международным участием, организованных ОППЛ.
Психоаналитик отмечает, что тренинги роста — основное направление работы данных экспертов — подходят преимущественно тем, кто хорошо умеет выполнять указания наставников. Они стремятся найти «руководителя жизни» и с большей легкостью перекладывают на эксперта принятие решений. Сами блогеры транслируют «успех», который так желаем обычным человеком, и человек через нарциссическое присоединение желает получить доступ к роскошной жизни. Эксперты создают иллюзию, что это возможно, стоит только заплатить и пройти их курс.
Помощь пострадавшим
Как рассказала Юлия Деревяга, для ситуации, когда действия медицинского работника спровоцировали ухудшение физического или эмоционального состояния больного, есть специальный термин: ятрогения. По ее словам, это встречается особенно часто и психотерапии, как раз после распространения популярной психологии и таких «диких психологов».
— Это все равно что доверить управление атомной станции неспециалисту. На определенные кнопки он, разумеется нажать сможет, но результат будет непредсказуем как для самого «нажимающего», так и для клиента, — заметила эксперт. — В первую очередь стоит оценивать риски, пользу и безопасность данного мероприятия. Клиент, не ощутивший пользу или получивший вред, больше не обращается к специалистам, а если приходит, то испытывает сопротивление и недоверие.
Психотерапия строится по определенным законам и правилам: чтобы стать специалистом нужны годы обучения, прохождение личной терапии, супервизии у наставников. Дипломы об образовании государственного и установленного образца зарегистрированы на портале ФИС ФРДО, и их легко можно проверить. Другие же сертификаты стоит брать во внимание, если они выданы надежным институтом или профессиональным сообществом психологов, психотерапевтов, психоаналитиков.
Юлия Деревяга также обратила внимание на звоночки, которые никогда не допустит настоящий специалист: обещание решения проблемы за 1–2 встречи, поучение и советы, как нужно жить, нарушение границ («дикие психологи» нередко изучают соцсети клиентов и комментируют их, могут связываться без его ведома с близкими, знакомыми, коллегами).
— Настоящие специалисты следуют запросу клиента и не «тащат» его в другом направлении. Критика или позиция «гуру» для специалиста также не характерна, особенно если «эксперт» использует обилие сложных определений без их пояснения, что только вводит в замешательство клиента, — заметила Юлия Деревяга.
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