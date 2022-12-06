«Девочки, нужна подработка?»: кого приглашают работать на Wildberries и можно ли действительно зарабатывать сотню тысяч

Инфоповодом для статьи послужила история новосибирского предпринимателя, который потерял сотни тысяч рублей, продавая кофты на Wildberries. Он нанял маркетолога по работе с карточками, которая, по его словам, изменила цену на товар, после чего вся партия ушла одному покупателю в другой город.



В комментариях к статье читатели пытались определить степень вины участников процесса — кто-то говорил, что бизнесмен сам виноват, потому что дал доступ мошенникам, другие считают, что система работы маркетплейсов несовершенна, а псевдоспециалисты (так называют маркетологов) — ненужная работа, к тому же риск.