«Девочки, нужна подработка?»: кого приглашают работать на Wildberries и можно ли действительно зарабатывать сотню тысяч

Информационные технологии и онлайн-торговля создали целый список новых вакансий, суть которых не всегда ясна обывателю. Например, вакансия маркетолога маркетплейсов Ozon или Wildberries — по-простому, заполнитель карточек для онлайн-магазинов. Кандидатам предлагают удаленный режим работы и высокий заработок, причем навыков особых не требуется. Главное, быть специалистом и пройти курс обучения. НГС решил разобраться в тонкостях новой профессии.
Инфоповодом для статьи послужила история новосибирского предпринимателя, который потерял сотни тысяч рублей, продавая кофты на Wildberries. Он нанял маркетолога по работе с карточками, которая, по его словам, изменила цену на товар, после чего вся партия ушла одному покупателю в другой город.
В комментариях к статье читатели пытались определить степень вины участников процесса — кто-то говорил, что бизнесмен сам виноват, потому что дал доступ мошенникам, другие считают, что система работы маркетплейсов несовершенна, а псевдоспециалисты (так называют маркетологов) — ненужная работа, к тому же риск.
Кто такие специалисты маркетплейсов
Названия популярных вакансий похожи: от маркетолога/менеджера маркетплейсов до простого «нужно заполнять карточки». Есть также запрос на «дизайн карточек», но это немного другое. Объявлениями о наборе маркетологов пестрят соцсети, особенно когда вы попали под настройки таргетированной рекламы, если вдруг искали работу.
— Девочки, кому нужна подработка? Будем заполнять карточки для ВБ, — зазывают будущих кандидатов в розовых объявлениях «ВКонтакте». — Работать можно у себя дома, никуда ходить не нужно. Нужен только компьютер, интернет и 3 часа свободного времени в день.
Карточка товара — это как этикетка (название товара, категория, фото, описание, характеристики), рекламный баннер и продавец в одном флаконе.
Работу позиционируют как «для самостоятельных женщин, которые хотят сами распоряжаться своей жизнью». В объявлении обещают, что платить будут за каждую оформленную специалистом карточку на Wildberries и «новички зарабатывают от тридцатки в месяц».
— Тон объявлений и обращение «девочки» к соискателям — инфоцыганство, — поделилась мнением Ольга, которая пыталась устроиться на такую работу. — Здесь предлагают курс обучения, причем сначала за него не берут деньги, а потом втюхивают шестимесячное обучение за десятки тысяч.
Она не стала учиться на маркетолога Wildberries, но нашла похожую работу через известные онлайн-платформы по поиску работы. Только не за зарплату в 100–150 тысяч рублей, которую предлагают «девочкам».
Реальные объявления и заработок
— На сервисе «Зарплата.ру» вакансии специалистов по работе с маркетплейсами единичные, по ним динамики роста последние полгода не наблюдается, — отметили аналитики популярной онлайн-платформы. — Стоит отметить, что нет единой группы вакансий, и работодатели зачастую указывают разные названия: администратор сайтов и маркетплейсов, аналитик маркетплейсов, менеджер по работе с маркетплейсами, контент-менеджер интернет-магазина, оператор ПК. Но обычно в обязанностях таких специалистов примерно одинаковые требования: создание продающих карточек, разработка стратегии продвижения товаров на маркетплейсах, настройка рекламы, SEO-оптимизация.
По данным «Зарплата.ру», работодатели чаще рассматривают кандидатов с опытом, знаниями маркетплейсов «от и до» и готовыми работать в режиме многозадачности. Зарплату предлагают от 25 до 60 тысяч рублей.
Что нужно делать?
Условно работу с карточками можно разделить на два типа: маркетолог (контент-менеджер, оператор и менеджер) и дизайнер карточек. Работодатель желает «продающий дизайн», «продающую карточку», чтобы оформление его карточек выгодно отличалось от оформления подобных товаров у конкурентов. Селлер (так называют продавцов на маркетплейсах) передает дизайнеру фото, текст, свои пожелания по инфографике. В ответ получает уже готовые слайды. Оформление одного-двух слайдов стоит плюс-минус 300 рублей, чем больше слайдов, тем дешевле единица.
Новосибирский предприниматель Илья Зарезенко, который продает одежду на Wildberrires, говорит, что есть еще видеографы — они делают простой видеомонтаж с наложением музыки.
Что касается маркетологов, на первый взгляд, их работа кажется очень простой, обыватель считает, что написать карточки продавец может сам.
— Карточки у меня все написаны, это не проблема. В моей категории — джемперы, свитеры, кофты — порядка 100 тысяч товаров. Да, ты сделал карточку, описал ее, фотографии поставил. Но ее никто не найдет, — объясняет он. — Это то же самое, что система «Яндекс» или Google. Чтобы тебя нашли, нужно делать оптимизацию: оптимизацию товара, оптимизацию описания, ключевых слов. Нужно делать специальные действия, направленные на продвижение этой карточки.
По его мнению, Wildberrires — это, по сути, мини-гугл внутри магазина. Если предприниматели оптимизируют свои сайты и тратят от 3 до 6 месяцев, чтобы его продвинуть, то же самое необходимо делать и на маркетплейсах, это как SЕО-менеджер (специалист, который занимается продвижением сайтов в поисковых системах. — Прим. ред.).
Можно ли действительно зарабатывать?
Кстати, настоящие специалисты, говорит Илья Зарезенко, действительно могут зарабатывать много. Стандартная цена — 5 тысяч рублей за ведение одной карточки. Если просто написать текст, то это примерно полторы-две тысячи рублей. Среди селлеров эта услуга востребована, потому что без продвижения карточки будут «тонуть» в конкурентном потоке.
— 5 тысяч за карточку — это вроде немного, но вот, например, я клиент, у меня 6 карточек, с меня взяли 30 тысяч. Человек берет 4–5 клиентов, и всё, написал и сидишь. Раз в две недели что-то подправляешь, условно говоря. Набрал 10 клиентов, у тебя 100–150 тысяч нормального дохода удаленного, — подсчитал он. — Дизайнеры специализируются чисто на инфографике. Заказываем инфографику — я 3 тысячи, со мной заказывали другие ребята — еще 2 тысячи. За день у специалиста получается 3+2+2 — вот тебе 7 тысяч.
Кроме работы маркетологами на маркетплейсах, новосибирцам предлагают коптить рыбу, петь в баре, жить в пансионате и проводить церемонии в крематории — возможно, вы найдете работу мечты из списка необычных вакансий, представленного аналитиками в ноябре.