«Всё по 100»: новосибирский предприниматель потерял сотни тысяч, продавая кофты на Wildberries

Новосибирский предприниматель Илья Зарезенко продает одежду на Wildberries. В ноябре он решил, что нужно активнее заниматься продвижением товара, как раз в этот момент ему поступило предложение от человека, представившегося аналитиком Wildberries, — девушка предложила услуги по оптимизации и продвижению карточек и оставила свои контакты.



У Ильи было шесть карточек, работу по нескольким он уже передал другим аналитикам-фрилансерам, оставалось две свободных.



Карточка товара — это набор данных о продавце и товаре, в том числе цена, название, комплектация и так далее.

