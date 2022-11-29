«Всё по 100»: новосибирский предприниматель потерял сотни тысяч, продавая кофты на Wildberries

Покупки в интернете давно стали частью нашей жизни и выручают, когда совсем нет времени. Минусов тоже довольно много — нельзя померить и потрогать, но в любом случае возможностей стало больше. Причем не только для покупателей и продавцов. С работой мошенников столкнулся новосибирский предприниматель, который продавал одежду на Wildberries, — он нашел фрилансера для помощи с заполнением карточек товара, а через несколько часов цены на его вещи рухнули и отправились по одному адресу в соседний город. Заявления в полицию и в администрацию Wildberries остались без ответа, а обвиняемая им сотрудница заявила, что вообще с ним не знакома. Подробности — в материале НГС.
Новосибирский предприниматель Илья Зарезенко продает одежду на Wildberries. В ноябре он решил, что нужно активнее заниматься продвижением товара, как раз в этот момент ему поступило предложение от человека, представившегося аналитиком Wildberries, — девушка предложила услуги по оптимизации и продвижению карточек и оставила свои контакты.
У Ильи было шесть карточек, работу по нескольким он уже передал другим аналитикам-фрилансерам, оставалось две свободных.
Карточка товара — это набор данных о продавце и товаре, в том числе цена, название, комплектация и так далее.
— Я списался с этой девушкой, она сказала, что из Новосибирска. Мы обговорили условия (5 тысяч за карточку — стандартная цена). Говорит: «Давайте сделаю пробную карточку, если вам понравится, ищу постоянное сотрудничество», — вспоминает Илья. — Она хотела сделать оптимизацию карточки, добавить ключевые слова, текст переписать, улучшить инфографику. Спросила ТЗ, я ей дал доступ в кабинет, чтобы она могла поменять описание карточки.
По словам предпринимателя, когда даешь
— В этот же день мне пишут мои знакомые: Илья, заходим по твоей ссылке на Wildberries, ничего из товаров не видим, в чём дело? — вспоминает предприниматель. — Я сразу написал в техподдержку, знакомые написали, что бывает инвентаризация, может быть сбой. То есть, когда глючит Wildberries,
В течение следующих часов стало ясно, что это никакой не сбой. Он попросил специалиста из другого сервиса проанализировать и посмотреть, в чём дело. Тот сообщил, по транспортным движениям аномальная активность, по одной транзакции ушло 250 кофт и вообще весь товар продан по 100 рублей за единицу (на самом деле кофта стоит больше тысячи).
— Я понимаю, что в 16 часов я дал доступ, в 17:13 у меня изменили цену, в 17:14 по транзакции скуплены все товары в Иркутск. Я открываю чат с ней, чат почищен, я заблокирован. Захожу в кабинет, там реально вижу изменение цены, вижу, что она удалилась из моего аккаунта сама. Естественно, я понимаю, что это мошенничество.
Предприниматель сразу же обратился в поддержку Wildberries — просил отменить все заказы, предлагал оплатить любые штрафы. Написал больше десятка сообщений. Но ему ответили, что это не их ответственность, ведь он сам дал доступ, а отмена нарушит права потребителя.
Илья и его партнеры сами нашли эту девушку через открытые сервисы — выяснили, что она из Иркутска, куда и отправился весь товар. В Wildberries ему посоветовали обращаться в полицию, а они ничего не смогут сделать, потому что, опять же, человек сам дал доступ.
— Но мы все даем доступ, мы даже по улице идем, и нас в
Он подсчитал, что потерял минимум 400–450 тысяч (по себестоимости товара). Оптовая цена покупки в среднем была 1000–1500 рублей за одну кофту, рыночная — около 3000 рублей. В общей сложности ущерб, по его мнению, — около миллиона, эти данные он предоставил в полицию (копия заявления есть в распоряжении редакции, так же как и квиток из полиции о том, что они приняли заявление).
В пресс-службе ГУ МВД корреспонденту не смогли подтвердить факт заявления в полицию — попросили отправить запрос через приемную, но ответ на него за семь дней не поступил. По телефону в пресс-службе ответили, что нужно ждать.
Илья Зарезенко сам связался с предполагаемой мошенницей и ее парнем, собрал все графики, показывающие ее действия на Wildberries. Никаких ответов для него пока тоже не было.
— Алена Нечаева или Савченко, потому что мне она представилась Нечаевой, а в соцсетях по фотографии Савченко, — назвал имя предполагаемой мошенницы предприниматель.
Как выяснилось, девушка, которую он обвиняет в мошенничестве, подала ответное заявление в полицию на своего обвинителя, а корреспондента НГС она попросила не отвлекать ее от учебы и вообще сказала, что не понимает, о чём идет речь, в Wildberries она никогда не работала:
— Вот пусть полиция и приходит ко мне разбираться с данным вопросом. Он мне звонит уже на протяжении недели и домогается с данным вопросом. Я на него написала заявление в полицию в Иркутске, и мое заявление уже рассматривается. Пусть дает доказательства, что я
НГС отправил запрос в компанию Wildberries с просьбой прокомментировать действия продавца и произошедший казус. За пять дней пресс-служба компании на вопрос издания так и не ответила.
В октябре Центробанк сообщил, что в первой половине прошлого года объем украденных со счетов денег вырос на полмиллиарда: если в первой половине 2021 года аферисты похитили 2,8 млрд рублей, в этом году сумма составляет 3,3 млрд.
А в сентябре Роскомнадзор посчитал количество утечек личных данных россиян в интернет — в открытом доступе оказались свыше 230 миллионов записей с персональной информацией о гражданах РФ.