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Больше 230 млн записей с данными россиян оказались слиты в Сеть

Роскомнадзор еще раз напомнил об ответственности для хакеров и для продавцов персональных данных в интернете

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Необходима криминализация действий и тех, кто крадет, и тех, кто продает персональные данные, отмечают в РКН

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Роскомнадзор посчитал количество утечек личных данных россиян в интернет. По данным ведомства, с начала года утечки происходили более 60 раз, в открытом доступе оказались свыше 230 млн записей с персональной информацией о гражданах РФ.

— Скомпрометированы не только такие персональные данные, как фамилия, адрес и телефон, но и медицинские данные, данные о поведенческих особенностях, потребительских предпочтениях людей, — пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Слитыми данными впоследствии пользуются мошенники для цифрового буллинга и прочих нарушений, в том числе втягивания людей в противоправные действия.

— Необходима криминализация действий и тех, кто крадет, и тех, кто продает персональные данные. Действий тех, чей умысел очевиден. Незаконными являются действия тех людей, которые используют украденные данные, не имея подтверждения их законного происхождения и права использования, — подчеркнули в Роскомнадзоре.

РоскомнадзорИнтернет-мошенникиСлив данных
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