Больше 230 млн записей с данными россиян оказались слиты в Сеть

— Необходима криминализация действий и тех, кто крадет, и тех, кто продает персональные данные. Действий тех, чей умысел очевиден. Незаконными являются действия тех людей, которые используют украденные данные, не имея подтверждения их законного происхождения и права использования, — подчеркнули в Роскомнадзоре.