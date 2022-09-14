Больше 230 млн записей с данными россиян оказались слиты в Сеть
Роскомнадзор еще раз напомнил об ответственности для хакеров и для продавцов персональных данных в интернете
Роскомнадзор посчитал количество утечек личных данных россиян в интернет. По данным ведомства, с начала года утечки происходили более 60 раз, в открытом доступе оказались свыше 230 млн записей с персональной информацией о гражданах РФ.
— Скомпрометированы не только такие персональные данные, как фамилия, адрес и телефон, но и медицинские данные, данные о поведенческих особенностях, потребительских предпочтениях людей, — пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.
Слитыми данными впоследствии пользуются мошенники для цифрового буллинга и прочих нарушений, в том числе втягивания людей в противоправные действия.
— Необходима криминализация действий и тех, кто крадет, и тех, кто продает персональные данные. Действий тех, чей умысел очевиден. Незаконными являются действия тех людей, которые используют украденные данные, не имея подтверждения их законного происхождения и права использования, — подчеркнули в Роскомнадзоре.