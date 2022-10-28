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Названы пароли, которые легко взламывают кибермошенники

Создать надежную подушку безопасности для сбережений можно с помощью СМС-оповещений

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Перед тем как ввести данные банковской карты, надо внимательно прочитать название сайта в строке браузера

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Объем украденных со счетов денег вырос на полмиллиарда — такие цифры зафиксировал Центробанк. Если в первой половине 2021 года аферисты похитили 2,8 млрд руб., в этом году сумма составляет 3,3 млрд руб.

Обезопасить банковскую карту становится сложнее — мошенники используют все больше новых технологий. Например, взламывают страницы в соцсетях и присылают ссылки, через которые воруют персональные данные. Еще одна популярная афера — двойники страниц известных банков или онлайн-магазинов.

Проверить подлинность сайтов помогают интернет-поисковики и специальные отметки в виде галочки в синем кружке. Специалисты ПСБ отметили еще несколько способов.

Обычно название сайта-двойника отличается от названия известного интернет-портала. Различие может быть в паре букв, но оно есть, — уточнили в ПСБ. — Стоит тщательно проверять адресную строку браузера, а лучше сохранять нужные сайты в закладках.

Стать жертвой мошенничества можно просто оплатив товары или услуги с чужого устройства. Финансовые эксперты советуют делать это только с личного смартфона, а в случае его утери — срочно звонить в банк и блокировать доступ ко всем картам.

С паролями для входа в мобильный банк тоже рекомендуют быть осторожнее. «12345» — легко запомнить, но и легко расшифровать, поэтому стоит использовать что-то посложнее.

Часто злоумышленники выдают себя за ваших знакомых и предлагают пополнить карту. Для этого якобы нужны полные реквизиты, включая CVV-код. Но для перечисления денег достаточно номера телефона или карты, — объясняли специалисты ПСБ. — Другие данные — инициалы владельца, срок действия карты — не требуются. Также никогда не отвечайте на письма, в которых вас просят осуществить денежный перевод в пользу третьих лиц.

Сотрудники банка составили еще несколько актуальных правил, которые помогут защитить сбережения:

  • не стоит сообщать ПИН-код от банковской карты, даже близким. То же правило распространяется и на CVC/CVV-код из трех цифр на обратной стороне карты;
  • если звонит незнакомец с просьбой продиктовать ему цифры, которые должны прийти в СМС, лучше сразу бросить трубку и заблокировать номер;
  • чтобы не пропустить сомнительные действия по карте, стоит подключить смс-банкинг.

На гаджетах нужно установить антивирус, который защитит технику от вредоносных программ.

Финансовые эксперты также рассказали, что делать, если с карты украли деньги. Сначала нужно заблокировать ее и сообщить в банк о выводе средств. Возможно, придется посетить один из офисов и написать заявление о том, что операцию совершил посторонний человек. О подозрительном выводе денег нужно сообщать как можно раньше, не позднее следующего дня.

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