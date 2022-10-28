Названы пароли, которые легко взламывают кибермошенники

Финансовые эксперты также рассказали, что делать, если с карты украли деньги. Сначала нужно заблокировать ее и сообщить в банк о выводе средств. Возможно, придется посетить один из офисов и написать заявление о том, что операцию совершил посторонний человек. О подозрительном выводе денег нужно сообщать как можно раньше, не позднее следующего дня.