Жизнь в пансионате и творческий рост в крематории: что кроме зарплаты предлагают новосибирцам на необычных вакансиях

Новосибирцев зовут коптить рыбу, петь в баре, жить в пансионате и проводить церемонии в крематории — исследовательский центр «Зарплата.ру» составил список самых необычных вакансий ноября.
Самую высокую зарплату — до 80 тысяч рублей — предлагают вокалисту в караоке LepsBar. В списке требований к кандидату: адекватность, хороший музыкальный вкус, вокальные данные, опыт работы на аналогичной должности.
— Поддерживать гостей изумительным бэк-вокалом. Исполнять музыкальные композиции в разных жанровых манерах. Участвовать в шоу-программе, — перечисляет работодатель.
Сеть пансионатов для пожилых людей приглашает управляющего (с медицинским образованием и реальным практическим опытом прикладной медицины).
— С удовольствием рассмотрим кандидата, готового к длительной вахте с проживанием на территории пансионата, — говорится в описании вакансии.
Зарплата — 60–80 тысяч рублей. В обязанности также входит общение с родственниками постояльцев и проведение экскурсий-просмотров для новых заказчиков.
В новосибирский крематорий (Похоронный Дом Некрополь) ищут церемониймейстера на сменный график работы (2 через 2 дня с 08:00 до 20:00). Ему предстоит проводить церемонии прощания, участвовать в оформлении траурного зала, подбирать мелодии, готовить речи и некрологи. У кандидата должна быть хорошая дикция, опыт работы в трудных психологических ситуациях и умение управлять группой людей. Плюсом будет умение играть на музыкальном инструменте. Зарплата — от 35 тысяч рублей. Работодатель обещает возможность творческого роста и командировки по обмену опытом.
От 40 до 45 тысяч рублей предлагает зоопарк рабочему по уходу за животными. Он должен убирать вольеры, кормить зверей и вести дневник наблюдений. Рассматривают кандидатов без опыта работы, со средним образованием.
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Новосибирцам также предлагают и обычную работу, правда, в необычных условиях: слесарям и арматурщикам в Донбассе готовы платить от 150 до 248 тысяч рублей.