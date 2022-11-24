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Жизнь в пансионате и творческий рост в крематории: что кроме зарплаты предлагают новосибирцам на необычных вакансиях

Среди вакансий также есть предложение с работой вокалистом в караоке LepsBar

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Зарплату церемониймейстеру в крематории обещают от 35 тысяч рублей

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Новосибирцев зовут коптить рыбу, петь в баре, жить в пансионате и проводить церемонии в крематории — исследовательский центр «Зарплата.ру» составил список самых необычных вакансий ноября.

Самую высокую зарплату — до 80 тысяч рублей — предлагают вокалисту в караоке LepsBar. В списке требований к кандидату: адекватность, хороший музыкальный вкус, вокальные данные, опыт работы на аналогичной должности.

— Поддерживать гостей изумительным бэк-вокалом. Исполнять музыкальные композиции в разных жанровых манерах. Участвовать в шоу-программе, — перечисляет работодатель.

Сеть пансионатов для пожилых людей приглашает управляющего (с медицинским образованием и реальным практическим опытом прикладной медицины).

— С удовольствием рассмотрим кандидата, готового к длительной вахте с проживанием на территории пансионата, — говорится в описании вакансии.

Зарплата — 60–80 тысяч рублей. В обязанности также входит общение с родственниками постояльцев и проведение экскурсий-просмотров для новых заказчиков.

В новосибирский крематорий (Похоронный Дом Некрополь) ищут церемониймейстера на сменный график работы (2 через 2 дня с 08:00 до 20:00). Ему предстоит проводить церемонии прощания, участвовать в оформлении траурного зала, подбирать мелодии, готовить речи и некрологи. У кандидата должна быть хорошая дикция, опыт работы в трудных психологических ситуациях и умение управлять группой людей. Плюсом будет умение играть на музыкальном инструменте. Зарплата — от 35 тысяч рублей. Работодатель обещает возможность творческого роста и командировки по обмену опытом.

От 40 до 45 тысяч рублей предлагает зоопарк рабочему по уходу за животными. Он должен убирать вольеры, кормить зверей и вести дневник наблюдений. Рассматривают кандидатов без опыта работы, со средним образованием.

МАУ Дирекция парков Новосибирска ищет заведующего аттракционами в Первомайском парке (Октябрьский район) на зарплату 33–35 тысяч рублей. Нужно будет следить за состоянием механического оборудования и своевременно ремонтировать аттракционы. На этой вакансии требуется высшее техническое образование и знание ГОСТа.

Новосибирцам также предлагают и обычную работу, правда, в необычных условиях: слесарям и арматурщикам в Донбассе готовы платить от 150 до 248 тысяч рублей.

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