Жизнь в пансионате и творческий рост в крематории: что кроме зарплаты предлагают новосибирцам на необычных вакансиях

МАУ Дирекция парков Новосибирска ищет заведующего аттракционами в Первомайском парке (Октябрьский район) на зарплату 33–35 тысяч рублей. Нужно будет следить за состоянием механического оборудования и своевременно ремонтировать аттракционы. На этой вакансии требуется высшее техническое образование и знание ГОСТа.

