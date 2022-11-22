Новосибирцев зовут работать сварщиками и арматурщиками в Донбассе — сколько за это готовы платить

В сервисе «Контур.Фокус» информации о компании с таким названием, не нашлось.



Работу предлагают в сфере строительства. В качестве места работы конкретных городов не указывают — просто Донбасс. Ищут монтажников, арматурщиков, бетонщиков, разнорабочих и подсобных рабочих. Нижняя граница зарплат: 150–165 тысяч, максимальный заработок — 248 тысяч рублей.

