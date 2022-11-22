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Спецоперация на УкраинеПодробности

Новосибирцев зовут работать сварщиками и арматурщиками в Донбассе — сколько за это готовы платить

Список вакансий появился на сервисе Зарплата.ру

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Вахтовикам, отправляющимся в Донбасс, обещают компенсацию проезда и проживание в общежитии

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Новосибирцев пригласили работать вахтовым методом в Донбассе — рабочим предлагают зарплату от 150 до 248 тысяч рублей.

Несколько похожих вакансий опубликовал сервис Зарплата.ру. Работодатель называет себя Кадровым агентством «Соринг».

— КА «Соринг» — является посредником на рынке труда, оказывающим услуги работодателям по поиску и подбору персонала и оказывающим услуги соискателям по поиску работы и трудоустройству, а также другие сопутствующие услуги на территории России, — говорится в описании агентства на сайте Зарплата.ру.

В сервисе «Контур.Фокус» информации о компании с таким названием, не нашлось.

Работу предлагают в сфере строительства. В качестве места работы конкретных городов не указывают — просто Донбасс. Ищут монтажников, арматурщиков, бетонщиков, разнорабочих и подсобных рабочих. Нижняя граница зарплат: 150–165 тысяч, максимальный заработок — 248 тысяч рублей.

Например, бетонщику в строительную организацию предлагают зарплату от 165 до 248 тысяч рублей, при этом в подробностях работодатель указывает, что выплаты: от 4000 до 5500 рублей за 11-часовую смену (если работать 30 дней в месяц, минимальная зарплата будет не 165 тысяч рублей, а 120, а уже максимальная — 165 тысяч рублей). Работодатель уточняет, что есть возможность подработок.

В обязанности бетонщика входят: демонтаж конструкции, подготовка, укладка бетонной смеси, обслуживание, обработка поверхности плит, стыков.

Обещают официальное трудоустройство и компенсацию расходов на проезд из «вашего города» до Москвы, но нужно сохранить чек (дальше переправляют в Донбасс), трехразовое горячее питание, проживание в общежитии и спецодежду. Продолжительность вахты: 30 / 45 / 60 / 90 смен на выбор.

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Примерно те же самые условия в описании других вакансий. В каждой указаны свои контакты и имена. По нескольким номерам телефонов корреспонденту НГС никто не ответил (в таких случаях соискателям предлагают писать в мессенджер с 09:00 по московскому времени).

В начале ноября детский врач из поселка Кременкуль Челябинской области поделился впечатлениями о командировке в Донбассе.

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