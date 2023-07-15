«У меня очень хорошая репутация»: инфобизнесмены устроили встречу с фанатами стоимостью 2 миллиона и не заплатили организаторам

— Известные мировые спикеры, сильнейшие спикеры Сибири, нестандартный формат: жесткая польза + мягкие аффирмации. Презентация нашумевшего международного проекта THE CLUB, больше 1000 участников офлайн, больше 3000 участников онлайн, ответы на вопросы, розыгрыш призов, — так описывали организаторы презентацию проекта THE CLUB, которая прошла в кинотеатре Маяковского 16 июня .



На ней авторы проекта — Кристина Дель и Екатерина Рахвалова — рассказали о клубе. Его позиционировали как нестандартное комьюнити для людей, свободных от стереотипов и желающих самовыражаться. Проект охватывает сферу образования, бизнеса, финансов, объясняют его создатели. Судя по соцсетям проекта, презентация прошла «мощно» и «круто» и все участники остались довольны.