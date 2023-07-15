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Проблема

«У меня очень хорошая репутация»: инфобизнесмены устроили встречу с фанатами стоимостью 2 миллиона и не заплатили организаторам

Сами предприниматели заявили, что проблемы с оплатой возникли из-за того, что мероприятие не окупилось

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На мероприятии присутствовало около 500 человек

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16 июня в кинотеатре Маяковского прошло необычное мероприятие — IVENT YARD. На большом празднике, как его анонсировали организаторы, презентовали международный проект THE CLUB, по замыслу создателей призванный объединить 1 миллиард человек по всему миру. Участникам клуба обещали духовное, интеллектуальное и физическое развитие, вот только его создатели не заплатили организатору мероприятия. НГС разобрался в истории закрытого клуба.

— Известные мировые спикеры, сильнейшие спикеры Сибири, нестандартный формат: жесткая польза + мягкие аффирмации. Презентация нашумевшего международного проекта THE CLUB, больше 1000 участников офлайн, больше 3000 участников онлайн, ответы на вопросы, розыгрыш призов, — так описывали организаторы презентацию проекта THE CLUB, которая прошла в кинотеатре Маяковского 16 июня.

На ней авторы проекта — Кристина Дель и Екатерина Рахвалова — рассказали о клубе. Его позиционировали как нестандартное комьюнити для людей, свободных от стереотипов и желающих самовыражаться. Проект охватывает сферу образования, бизнеса, финансов, объясняют его создатели. Судя по соцсетям проекта, презентация прошла «мощно» и «круто» и все участники остались довольны.

— Мы очень рады такому невероятному количеству участников. Энергия была потрясающей, а положительные эмоции заразительными! Мы невероятно благодарны каждому из вас, кто присоединился к нам в этот день, — говорится в одной из публикаций.

При этом создатели клуба не заплатили подрядчику, который организовывал мероприятие, — агентству Cranberry Events.

Организаторы утверждают, что у членов клуба есть возможность заработать, приглашая новых участников

Организаторы утверждают, что у членов клуба есть возможность заработать, приглашая новых участников

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65 тысяч из 300

— 16 июня в ККК им. Маяковского прошло мероприятие YARD в сфере инфобизнеса, презентация нового проекта THE CLUB от Кристины Дель и Екатерины Рахваловой. Рассказывали на нем, как правильно, быстро и легко заработать деньги, и приглашали вступить в их клуб. Но, видимо, они сами своими же «советами» не пользуются, раз не заплатили подрядчику — на организацию события они заключили договор с агентством Cranberry Events, — рассказала НГС директор Cranberry Events Марина Бурындина.

По словам Марины, сотрудники Cranberry Events занимались наймом охраны на мероприятие, составлением тайминга, проработкой технической части, телемостом, искали фотографов и видеографов, кейтеринговую компанию и печатали баннеры на фасад ККК им. Маяковского.

— При этом заказчики на всём пытались максимально сэкономить, а потом и вовсе не заплатили по договору сумму за оказанные услуги. В сообщениях они утверждают, что заплатят, но уже 5 раз не сдержали обещанные сроки и вовсе пропали, — сказала Марина Бурындина. Она также предоставила в редакцию копию договора на оказание услуг и скриншоты переписок, подтверждающие ее слова.

Договор заключен с одной из двух организаторов клуба — Екатериной Рахваловой. Как объяснила Марина Бурындина, Екатерина Рахвалова отвечала за финансовые вопросы клуба, а Кристина Дель — за организационные. Согласно договору, услуги подрядчика стоили 300 тысяч рублей. Екатерина заплатила Марине Бурындиной 25 тысяч в качестве предоплаты, затем перевела еще 40 тысяч.

— То есть долг у них 235 тысяч. При смете на организацию мероприятия в 2 миллиона не заплатить организаторам 235? Мне кажется, они просто не хотят, — считает Марина Бурындина.

Она отправила организаторам досудебную претензию — согласно ей, если до 17 июля Cranberry Events не заплатят гонорар, готова обратиться в суд.

Екатерина Рахвалова и Кристина Дель

Екатерина Рахвалова и Кристина Дель

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Издержки инфобизнеса

НГС связался с одной из создательниц проекта THE CLUB Кристиной Дель. Она подтвердила, что деньги за организацию мероприятия Cranberry Events действительно не заплатили. По словам Кристины, они ожидали, что на ивент придет около 1000 человек, а пришло 500.

— Дело в том, что с этим мероприятием у нас случился большой минус, около 2,8 миллиона. Сейчас у нас приоритетная задача — заплатить налоги, на втором месте — айти-специалисты, потому что проект, который мы запустили, обладает приложением. Стоимость приложения — 5 миллионов. Естественно, мы с Мариной на связи. Марина — отличный организатор свадеб, но такую работу никогда раньше не выполняла. Но мы встретились, поговорили и решили попробовать. Марина обозначила ценник в 300 тысяч рублей. В целом меня это не удивило, пока я не сделала конкурентный анализ — оказалось, что это в 1,5 раза дороже, чем везде. Но в любом случае договор мы подписали, всё нормально. Мы сами виноваты, что заранее не посмотрели цены по рынку, — рассказала Кристина Дель.

По словам Кристины, они с Екатериной не отказываются платить Марине, но им нужно время.

— Мы очень открыты и максимально дружелюбны, хотя у нас были недочеты по мероприятию. Я это не предъявляла, хотя могла легко из-за большого количества недочетов написать претензию и уменьшить сумму в два раза, потому что многие вещи были не выполнены. Но я так не сделала. И ее просила войти в положение, подождать. Мы все деньги выплатим, ни разу не было разговора о том, что мы не будем платить. У меня очень хорошая репутация, я всегда рассчитываюсь с людьми, которые на меня работают. Но здесь ничего не поделать, мы выплачиваем настолько, насколько можем, — объяснила Кристина Дель.

Екатерина Рахвалова не ответила на звонки НГС.

По данным «Контур.Фокус», на Екатерину Рахвалову оформлены ИП и компания ООО «Марклид», которая занимается торговлей резиновой крошкой. На компанию также зарегистрирован товарный знак «Мягко Стелим». «Марклид» участвовал в госзакупках: например, в 2022 году поставлял катионит для Новосибирской психиатрической больницы. Компания упоминается в реестре недобросовестных поставщиков.
На Кристину Дель оформлено ИП. Кроме клуба THE CLUB, она занимается развитием проекта «Женщина в бизнесе». Среди других «лиц проекта» есть заместитель министра промышленности региона Максим Останин.

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