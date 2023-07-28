Прощай, цыганка Рита! Что известно о сибирском экстрасенсе — он назывался ясновидящей, а в суде едва не плакал

Эпизод 4. Как Дмитрий П. сорвал большой куш

О последнем уголовном деле Дмитрия П. известно немного не только журналистам, но и следователям, но воображение поражает уже размер ущерба — по данным прокуратуры, он превысил 4,7 миллиона рублей. Эти деньги «экстрасенс» получил не единовременно, а несколькими платежами, в течение целого года — с июля 2022-го по июнь 2023-го. Потерпевшая жительница Новосибирска платила ему сначала за обряд «отворота» ее сожителя от новой возлюбленной, а затем — приворожил его к клиентке.



Магические обряды результата закономерно не принесли, и обманутая не только мужем, но экстрасенсом сибирячка обратилась в полицию.

