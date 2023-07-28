Прощай, цыганка Рита! Что известно о сибирском экстрасенсе — он назывался ясновидящей, а в суде едва не плакал

Утром 28 июля Железнодорожный районный суд арестовал 32-летнего сибиряка, обвиняемого в мошенничестве на 4,7 миллиона рублей. На фото из зала суда печальный молодой человек с длинными волнистыми волосами, будто сошедший со средневековой фрески, смотрит мимо объектива, не скрывая лица. По данным следствия, он обманул сибирячку, пообещав вернуть ее неверного возлюбленного в лоно семьи, но не преуспел. Журналисты НГС попытались найти имя «экстрасенса» на сайтах, предлагающих магические услуги, но таковых не оказалось. Зато его данные нашлись на сайтах судов и в базах судебных приставов. Редакция изучила криминальную биографию мошенника-рецидивиста, который представлялся цыганкой Ритой.
Эпизод 4. Как Дмитрий П. сорвал большой куш
О последнем уголовном деле Дмитрия П. известно немного не только журналистам, но и следователям, но воображение поражает уже размер ущерба — по данным прокуратуры, он превысил 4,7 миллиона рублей. Эти деньги «экстрасенс» получил не единовременно, а несколькими платежами, в течение целого года — с июля 2022-го по июнь 2023-го. Потерпевшая жительница Новосибирска платила ему сначала за обряд «отворота» ее сожителя от новой возлюбленной, а затем — приворожил его к клиентке.
Магические обряды результата закономерно не принесли, и обманутая не только мужем, но экстрасенсом сибирячка обратилась в полицию.
— Все произошло очень быстро, уголовное дело возбудили 27 июля, а 28-го его уже арестовали, — рассказал источник НГС в правоохранительных органах. — В суде он, кстати, чуть не плакал.
Повод для слез у предполагаемого мошенника был: уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), и закон предусматривает за это наказание до 10 лет лишения свободы. Разумеется, решение о максимальном наказании суд выносит не часто, но у Дмитрия П. есть все юридические основания рассчитывать на большой срок: он уже не раз судим за мошенничество, и всякий раз в своих преступлениях использовал одну и ту же легенду — помощь мага и волшебника.
Эпизод 1. Как Дмитрий П. снимал порчу за еду
Когда Дмитрий П. (или его полный тезка, имеющий такой же криминальный почерк) впервые попал в поле зрения полицейских, понять сложно: когда его криминальные похождения впервые были опубликованы пресс-службой Кемеровской полиции, он, по данным ведомства, уже был неоднократно судим за мошенничества, и в декабре 2016 года в очередной раз решил выйти на дело.
— В дежурную часть отдела полиции «Полысаево» обратилась продавец местного магазина. Она пояснила, что неизвестная цыганка обманом похитила выручку и продукты на общую сумму около 38 тысяч рублей, — рассказывали в феврале 2017, вскоре после раскрытия дела кузбасские полицейские. — Сотрудники полиции выяснили, что в конце рабочего дня в помещение торговой точки вошли две женщины цыганской внешности. Пока продавец складывала товар и отсчитывала сдачу, одна из посетительниц начала с ней разговор. Цыганка представилась Ритой, сообщила, будто на собеседницу наложена сильная порча, и предложила свою помощь в исцелении.
После, по данным полицейских, «цыганка» отвела свою жертву в подсобку, где окончательно заговорила продавщицу и заявила, что может провести обряды, но потребуется отдать все сбережения и волос с головы «пациентки».
За неимением собственных денег потерпевшая отдала всю выручку из кассы, более 37 тысяч рублей, а также дала «в долг» продукты и сигареты, список которых занял впоследствии в тексте приговора Ленинск-Кузнецкого городского суда 15 строчек и содержал широчайший продуктовый ассортимент от пива и чипсов до подсолнечного масла и маски для волос.
Даже обратившись в полицию, потерпевшая была уверена, что ее обманула женщина — в отличие от оперативников.
— Изучив съемки с камер видеонаблюдения, оперативники сразу выяснили, что за образом цыганки скрывался 26-летний мужчина без определенного места жительства. Ранее он уже был судим за аналогичные преступления, и его характерным «почерком» было переодевание в женскую одежду, — рассказали полицейские.
Как следует из опубликованного текста приговора, Дмитрий П. полностью признал вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке. Ленинск-Кузнецкий городской суд пошел ему навстречу и приговорил его к полутора годам лишения свободы условно, зачтя в счет наказания то время, которое «цыганка» уже провела под стражей.
Эпизод 2. Как Дмитрий П. творил волшебство при помощи кофеварки
Из Полысаева Дмитрий П. (или опять-таки его полый тезка) перебрался в Белово все той же Кемеровской области: именно Беловский городской суд в мае 2018 года вынес ему очередной приговор за мошенничество в значительном размере.
Обстоятельства дела оказались очень похожими на полысаевскую аферу, и явно свидетельствовали о том, что, выражаясь языком протокола, Дмитрий П. на путь исправления не стал.
— 20 октября 2017 года, около 12.00 часов, Дмитрий П., имея умысел на завладение чужим имуществом граждан, находясь у ранее знакомой ему потерпевшей […]. Сказал ей, что на ней имеется «порча», которую необходимо снять, чем обманул ее. Воспользовавшись тем, что его слова приняты за реальность, […] попросил передать ему деньги за «снятие порчи». Создавая видимость оккультного обряда, пользуясь тем, что потерпевшая потеряла бдительность, Дмитрий П. уверил ее, что для завершения оккультного обряда, будет читать на эти деньги молитвы, — указано приговоре.
При этом, как следует из материалов дела, молодой человек не успокоился. Спустя два месяца в пьяном виде вновь пришел все к той же жительнице Белова и заявил, что порча по-прежнему на ней, а чтобы снять ее, нужно провести обряд исцеления и отдать ему ценные вещи.
— Потерпевшая, обманутая словами Дмитрия П., передала ему комплект постельного белья, одеяло, подушку, полотенце, которые не имеют для нее материальной ценности, а также кофеварку стоимостью 2 тысячи рублей, принадлежащие потерпевшей, ноутбук НР 15-р 150 в полной комплектации с сумкой, зарядным устройством и мышью, стоимостью 30 тысяч рублей, — указано в приговоре.
В этот раз рецидивист тоже во всем признавался, просил особого порядка и утверждал, что все осознал, однако условным сроком не отделался: суд отменил для него условное наказание за подвиги в Полысаеве и приговорил его к году и 10 месяцам в колонии-поселении.
Эпизод 3. Как Дмитрия П. настигла «слава»
Как следует из приговора Первомайского районного суда, который был вынесен в январе 2020 года, добираться до колонии Дмитрий П. должен был самостоятельно. И делать этого не стал. Вместо этого артистичный молодой человек поехал в Новосибирск, поселился в общежитии на окраине Первомайского района и восстановил свой привычный «рабочий» облик:
— Дмитрий П. стал носить женскую одежду, отрастил волосы, а также взял псевдоним «Рита» и распространил не установленным следствием лицам информацию о наличии у него «магических способностей», а именно «дара ясновидения», который необходим для проведения оккультных обрядов: «гадания» и «снятие порчи», — указано в приговоре суда.
Вскоре у Риты появились клиентки. Началось все с соседок по общежитию, а затем «сарафонное радио» привело к ней и жертв со стороны.
Согласно тексту приговора, Дмитрий П. сумел обмануть двух женщин, одна из которых отдала ясновидящей за снятие порчи 20 тысяч рублей, а вторая — золотые украшения и деньги на общую сумму 262 тысячи рублей.
— Дмитрий П. посадил ее на стул, погадал по руке, большую часть сказал правду. Потом сказал, что на ней порча на смерть и что нужно ее снимать, поскольку с такой порчей ей жить осталось не много, буквально несколько дней, — приводятся в приговоре показания одной из потерпевших. — Дмитрий сказал ей, что нужно снять ее золотые изделия, положить их в банку с водой и «мариновать» их, также купить около тысячи свечей. Она эти указания выполнила […]. После этого Дмитрий ей сказал, что необходимо принести еще 200 тысяч рублей и передать их ему также для «очищения».
Потерпевшая послушалась, но даже этих денег Дмитрию показалось мало. Получив крупную сумму, он велел на следующий день принести еще столько же.
Он не подозревал: одной из потерпевших попалось на глаза видео, которое сняли полысаевские полицейские еще 2017 году. Обманутые женщины узнали «цыганку Риту» и поспешили к общежитию, вызвав для подкрепления полицейских.
Дмитрия П. задержали и арестовали, но даже на следствии он заявил, что ему подвластна магия:
— Показал, что примерно с шести лет у него открылся дар ясновидения. Он иногда гадал людям, за что они платили ему деньги, — приводятся его показания в приговоре.
В январе 2020 года суд приговорил его к 3 годам колонии общего режима, и учитывая уже проведенное в СИЗО время, Дмитрий П. вышел на свободу как раз в начале лета 2022-го.
Тогда-то цыганка Рита и перешла от снятия порчи к отворотам и приворотам.
Кстати, судя по официальным базам ФССП Дмитрий П. до сих пор должен обеим новосибирским потерпевшим, а также не оплатил процессуальные издержки по делу.
Ранее НГС писал о том, как две цыганки обманули бердскую пенсионерку. Они взяли с нее 170 тысяч рублей за снятие порчи прямо на улице.