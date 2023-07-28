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Миллионы за любовь: длинноволосого красавчика-«экстрасенса» арестовали за неудавшийся приворот

Дмитрия П. обвиняют в том, что он похитил у сибирячки 4,7 миллиона рублей за оказание якобы магических услуг

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«Экстрасенс» сначала должен был заставить сожителя потерпевшей разлюбить разлучницу, а затем — воспылать чувствами к самой потерпевшей. Магические обряды почему-то не сработали

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Железнодорожный районный суд Новосибирска сегодня, 28 июля, отправил в следственный изолятор 32-летнего «экстрасенса» Дмитрия П.

Об этом рассказали в пресс-службе областного управления судебного департамента и прокуратуре Железнодорожного района. По данным ведомств, под предлогом оказания магических услуг он похитил у жительницы Новосибирска почти 5 миллионов рублей.

— Он обвиняется в том, что с июля 2022 по июнь 2023 года под предлогом оказания экстрасенсорных услуг для приворота сожителя похитил у женщины свыше 4,7 миллиона рублей, — рассказали в прокуратуре. — На протяжении указанного времени мужчина получал от потерпевшей денежные средства для проведения обрядов, отворота и приворота.

Спустя год потерпевшей, по данным прокуратуры, надоело платить за безрезультатные магические практики, и она обратилась в полицию. Следователи возбудили дело по части 4 статьи 159 УК РФ — особо крупное мошенничество. Закон предусматривает наказание по этой статье до 10 лет лишения свободы.

«Экстрасенса» задержали и сегодня, 28 июля 2023 года, арестовали на ближайшие два месяца.

Ранее НГС писал о том, что Бердский городской суд приговорил цыганок, которые под предлогом снятия порчи похитили у пенсионерки 170 тысяч рублей.

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