Миллионы за любовь: длинноволосого красавчика-«экстрасенса» арестовали за неудавшийся приворот

— Он обвиняется в том, что с июля 2022 по июнь 2023 года под предлогом оказания экстрасенсорных услуг для приворота сожителя похитил у женщины свыше 4,7 миллиона рублей, — рассказали в прокуратуре. — На протяжении указанного времени мужчина получал от потерпевшей денежные средства для проведения обрядов, отворота и приворота.