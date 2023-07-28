Миллионы за любовь: длинноволосого красавчика-«экстрасенса» арестовали за неудавшийся приворот

Железнодорожный районный суд Новосибирска сегодня,
Об этом рассказали в пресс-службе областного управления судебного департамента и прокуратуре Железнодорожного района. По данным ведомств, под предлогом оказания магических услуг он похитил у жительницы Новосибирска почти
— Он обвиняется в том, что с июля 2022 по июнь 2023 года под предлогом оказания экстрасенсорных услуг для приворота сожителя похитил у женщины свыше 4,7 миллиона рублей, — рассказали в прокуратуре. — На протяжении указанного времени мужчина получал от потерпевшей денежные средства для проведения обрядов, отворота и приворота.
Спустя год потерпевшей, по данным прокуратуры, надоело платить за безрезультатные магические практики, и она обратилась в полицию. Следователи возбудили дело по части 4 статьи 159 УК РФ — особо крупное мошенничество. Закон предусматривает наказание по этой статье до
«Экстрасенса» задержали и сегодня,
Ранее НГС писал о том, что Бердский городской суд приговорил цыганок, которые под предлогом снятия порчи похитили у пенсионерки 170 тысяч рублей.