СЕЙЧАС +1°С
Пробки 4/10
usd 82.18
eur 89.73
Тема дняКонфликт с охранником в баре
Все новости
Все новости

«Положила деньги в носок»: сибирячка отдала цыганкам 170 тысяч рублей — мошенниц отпустили на свободу

Женщины взяли деньги у пожилой бердчанки под предлогом снятия порчи

2 329

Полтора месяца аферистки провели под арестом, но потом их отпустили

Поделиться

Бердский городской суд 11 апреля вынес приговор двум цыганкам, которые обманули пожилую жительницу Бердска. В феврале 2023 года за снятие порчи пенсионерка отдала подельницам 170 тысяч рублей.

По данным полиции, аферистки сами подошли к своей жертве в центре Бердска. Пенсионерка поверила в то, что стала жертвой темных сил, и согласилась на снятие порчи.

— По словам заявительницы, неизвестные сказали, что для того, чтобы лечение было эффективным, нужно провести его через денежные средства. Потерпевшая сходила домой за деньгами, положила их в носок, как ей сказали подозреваемые, и вынесла им, — рассказали в пресс-службе регионального главка МВД. — После этого одна из женщин поводила носком над пенсионеркой, а затем положила его ей в одежду, предупредив о том, что деньги доставать в течение нескольких дней нельзя. Затем злоумышленницы скрылись.

Как только аферистки ушли, потерпевшая заглянула в носок — он оказался пустым. После этого сибирячка обратилась в полицию. Обеих женщин задержали, а затем отправили под арест: они и не подумали покидать место преступления. Накануне в Бердском городском суде состоялось последнее заседание по делу.

— Уголовное дело в отношении Анжелики Зазовской и Любови Дедисклейн рассмотрено в порядке особого судопроизводства, поскольку обе подсудимые признали вину в содеянном, возместили потерпевшей ущерб в полном объеме, — рассказали в суде. — Суд признал женщин виновными в совершении указанного выше преступления и назначил каждой из них наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

Из-под стражи обеих мошенниц выпустили в зале суда.

Журналист НГС Екатерина Евстафьева тоже сталкивалась с цыганами, но порчу снимать не согласилась, а вместо этого расстроила уличную гадалку. О необычном опыте она написала колонку.

По теме

МошенничествоПриговорБердский городской судПолиция Новосибирской области
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ8
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter