«Положила деньги в носок»: сибирячка отдала цыганкам 170 тысяч рублей — мошенниц отпустили на свободу

По данным полиции, аферистки сами подошли к своей жертве в центре Бердска. Пенсионерка поверила в то, что стала жертвой темных сил, и согласилась на снятие порчи.

— По словам заявительницы, неизвестные сказали, что для того, чтобы лечение было эффективным, нужно провести его через денежные средства. Потерпевшая сходила домой за деньгами, положила их в носок, как ей сказали подозреваемые, и вынесла им, — рассказали в пресс-службе регионального главка МВД. — После этого одна из женщин поводила носком над пенсионеркой, а затем положила его ей в одежду, предупредив о том, что деньги доставать в течение нескольких дней нельзя. Затем злоумышленницы скрылись.