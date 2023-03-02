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Сибирячка отдала 170 тысяч рублей за снятие порчи

Женщин, которых подозревают в похищении этих денег, задержали и отправили под арест

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Потерпевшая спохватилась сразу после того, как рассталась с деньгами

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В Бердске две приезжие женщины из Красноярска пообещали снять с местной жительницы порчу за 170 тысяч рублей. Подозреваемых накануне, 1 марта, арестовали в Бердском городском суде.

— По данным следствия, жительницы Красноярска Анжелика Зазовская и Любовь Дидисклейн 27 февраля 2023 года около 15 часов путем обмана, под предлогом снятия порчи, похитили принадлежащие потерпевшей, жительнице города Бердска, денежные средства в сумме 171 900 рублей, чем причинили ей материальный ущерб в значительном размере, — рассказали в суде.

Обе обвиняемые заявили, что не имеют никакого отношения к произошедшему, но суд учел, что женщины не прописаны в Бердске и не имеют никаких законных источников дохода, и решил арестовать их. В следственном изоляторе Зазовская и Дидисклейн пробудут как минимум до 27 апреля 2023 года.

Ранее НГС писал о том, как новосибирец потерял все свои накопления и остался должен банку из-за популярного мессенджера.

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