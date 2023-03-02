Сибирячка отдала 170 тысяч рублей за снятие порчи

В Бердске две приезжие женщины из Красноярска пообещали снять с местной жительницы порчу за 170 тысяч рублей. Подозреваемых накануне,
— По данным следствия, жительницы Красноярска Анжелика Зазовская и Любовь Дидисклейн
Обе обвиняемые заявили, что не имеют никакого отношения к произошедшему, но суд учел, что женщины не прописаны в Бердске и не имеют никаких законных источников дохода, и решил арестовать их. В следственном изоляторе Зазовская и Дидисклейн пробудут как минимум до
Ранее НГС писал о том, как новосибирец потерял все свои накопления и остался должен банку из-за популярного мессенджера.