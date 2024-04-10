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Криминал В Новосибирске нашли сеть незаконных майнинг-ферм — владелец украл энергии почти на 200 млн рублей

В Новосибирске нашли сеть незаконных майнинг-ферм — владелец украл энергии почти на 200 млн рублей

Подозреваемого задержали

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Фермы находились в нескольких районах города

Энергетики обнаружили в Новосибирске четыре нелегальные майнинговые фермы. Об этом сообщили 10 апреля в пресс-службе АО «Региональные электрические сети». Ущерб составил 197 миллионов рублей.

Криптофермы нашли в разных районах города: недалеко от очистных сооружений, возле городской свалки на левом берегу Новосибирска, в лесном массиве Ленинского района, а также в частном секторе Калининского района.

— При проведении обысков мест преступления сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (Управления ЭБ и ПК) Главного Управления МВД России по Новосибирской области были изъяты 9 трансформаторов, вакуумный разъединитель и 3 225 устройств для майнинга, — уточнили в АО «РЭС».

Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.

Несколько лет назад в Новосибирске на улице Ленина произошел крупный пожар. Причиной могла стать майнинговая ферма, которая находилась в одной из квартир.

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