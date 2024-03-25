«Цыганку Риту» отправили в новосибирскую колонию — она будет сидеть с мужчинами

Дмитрий Пащенко уже был судим за мошенничество в образе цыганки Риты Источник: управление судебного департамента НСО / 42.мвд.рф











Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор мужчине, который представлялся женщиной-экстрасенсом, и обманул свою жертву больше, чем на 5 миллионов рублей.

Дмитрия Пащенко приговорили к 3 с половиной годам лишения свободы, рассказали в прокуратуре Новосибирской области. Отбывать наказание «цыганка Рита» будет в мужской колонии строгого режима.

Как рассказали в прокуратуре, доверчивую клиентку Пащенко обманывал больше года:

— Под предлогом проведения оккультного обряда «отворот любовницы от сожителя», а также «духовного очищения ювелирных изделий», завладел денежными средствами потерпевшей в сумме 5 млн рублей и принадлежащими ей драгоценностями на сумму 300 тыс. рублей, — рассказали в ведомстве. — Будучи обманутой, потерпевшая в период совершения преступления, в целях проведения указанных обрядов, получала займы в различных кредитных учреждениях, в том числе под залог квартиры и машины, передавая денежные средства Пащенко.

В СИЗО Дмитрию пришлось изменить прическу











Суд пришел к выводу, что экстрасенс виновен в особо крупном мошенничестве. Согласно УК, максимальное наказание за такое преступление — 10 лет лишения свободы. «Цыганку Риту» приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы (8 месяцев из которых Пащенко уже провел в изоляторе).