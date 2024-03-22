ФСБ дважды закрывали завод с незаконным алкоголем в Новосибирске — оттуда вынесли продукцию на 80 миллионов

Из завода во второй раз вынесли 100 тонн алкоголя Источник: УФСБ России по Новосибирской области











В Новосибирской области во второй раз закрыли нелегальный завод по производству алкоголя. В этом году УФСБ по региону вместе с управлением Росалкогольтабакконтроля по СФО пресекли деятельность группы лиц по продаже нелегального алкоголя.

В первый раз производители незаконного алкоголя попались в прошлом году.

— Весной 2023 года оперативные сотрудники УФСБ и Росалкогольтабакконтроля выявили в жилой зоне поселка Двуречье Новосибирского района подпольный завод, в котором нелегально из недоброкачественного сырья производилась спиртосодержащая продукция. Ее впоследствии распространяли по территории Новосибирска и в других городах Сибири, — рассказали в пресс-службе ФСБ.

Из незаконного оборота изъяли 5,5 тонны контрафактного алкоголя стоимостью более 4,3 миллиона рублей. Продукцию передали на экспертизу.

В 2024 году ФСБ обнаружила, что работа по производству незаконного алкоголя возобновилась. В этот раз завод находился рядом с жилой застройкой. Силовики изъяли свыше 100 тонн незаконного алкоголя, который стоит больше 80 миллионов рублей, и техническое оборудование.

Следователи ГУ МВД по Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего новосибирца. Его обвиняют по пункту «б» части 2 статьи 171.3 УК РФ (незаконные производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей продукции, совершенные в особо крупном размере).

Сейчас устанавливают всех причастных к производству лиц и демонтируют оборудования нелегального завода.

ФСБ задержала главаря этнической банды. 14 февраля Октябрьский районный суд Новосибирска арестовал иностранца Ходжаназара Абдуллаева, которого обвинили в вымогательстве крупной суммы денег со своего соотечественника.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.