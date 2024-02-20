Первое заседание по делу о взрыве на Линейной — онлайн из суда

В годовщину трагедии мы вспоминали, что происходило 9 февраля 2023 года. Весь день Новосибирск следил за спасательной операцией, а 10 февраля, в день траура, скорбел с родными и близкими погибших. В ЧП обвинили лжегазовщиков, которым удалось обмануть пенсионерку и поменять шланг в газовом оборудовании. Да так поменять, что в итоге газ заполнил весь подъезд. Ситуацию со взрывом контролировал президент, а следствие завершили за год.
Хронику Линейной и истории, как сейчас живут родственники погибших, мы собрали в отдельной статье.
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Заседание должно начаться в 14:00. У кабинета столпились журналисты.
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Журналист НГС передает, что адвокатом Кавуна стал Андрей Власов. Он защищал преподавателя в Академгородке, которого в итоге оправдали по делу о распространении порнографии среди детей.
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В зал заседаний пригласили потерпевших. Сейчас зашли два человека.
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Евгения Кавуна и Ирину Урбах обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть двух и более лиц» и по ст. 168 УК РФ «Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности».
Всё это время они находились в СИЗО. Если их вина будет доказана, то им грозит до 10 лет лишения свободы.
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