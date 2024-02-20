Первое заседание по делу о взрыве на Линейной — онлайн из суда

В годовщину трагедии мы вспоминали, что происходило 9 февраля 2023 года. Весь день Новосибирск следил за спасательной операцией, а 10 февраля, в день траура, скорбел с родными и близкими погибших. В ЧП обвинили лжегазовщиков, которым удалось обмануть пенсионерку и поменять шланг в газовом оборудовании. Да так поменять, что в итоге газ заполнил весь подъезд. Ситуацию со взрывом контролировал президент, а следствие завершили за год.

Хронику Линейной и истории, как сейчас живут родственники погибших, мы собрали в отдельной статье.