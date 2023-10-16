Оправданный по делу о распространении порно среди детей экс-директор школы подал иск в суд — что он требует

Позже квалификацию дела изменили на распространение порно (ч. 1 ст. 242 УК), распространение порно среди несовершеннолетних (ч. 2 ст. 242 УК) и клевету (ч.1 ст. 128.1 УК РФ). По всем эпизодам он оправдан весной 2023 года.

