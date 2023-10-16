Оправданный по делу о распространении порно среди детей экс-директор школы подал иск в суд — что он требует

Оправданный по делу о распространении детской порнографии бывший директор школы в Новосибирске подал иск к Министерству финансов Российской Федерации. Как сообщается в карточке дела, заявление зарегистрировано в Советском районном суде в середине сентября.
В карточке уточняется, что, кроме федерального министерства, ответчиком в иске выступает Управление Федерального казначейства по Новосибирской области. Детали дела не уточняются, указано, что его категория — прочие исковые дела.
Как сообщил НГС адвокат экс-руководителя образовательного учреждения Андрей Власов, заявление подано в порядке гражданского судопроизводства. Бывший директор школы решил взыскать моральный вред за незаконное привлечение к уголовной ответственности.
Всего он подал два исковых заявления в Советский районный суд. Одно из них не отображается на сайте суда, уточнил адвокат.
— Параллельно был подан иск о взыскании процессуальных расходов, которые он понес за время уголовного преследования. Требования о взыскании расходов на адвокатов, взыскании заработной платы, которую он потерял на период отстранения от работы, индексация этих сумм, — сообщил адвокат экс-директора школы Андрей Власов.
Издание «Прецедент» сообщает, что иск, связанный с компенсацией морального вреда, подан на сумму в размере 10 миллионов рублей.
Антона Александровича (фамилию он просил не называть) задержали и отстранили от работы в декабре 2019 года из-за возбуждения уголовного дела о распространении детской порнографии (п. «а» ч. 2 ст. 242.1 УК). Якобы он добавлял на картинки лица учеников другого учебного заведения, а затем обрабатывал изображения в графических редакторах. Следователи считали, что эти коллажи он отправлял родителям детей.