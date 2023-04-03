«Это наш общий праздник!» Экс-директора школы оправдали по делу о распространении порнографии среди подростков

Во время рассмотрения дела квалификацию содеянного изменили на распространение порно (ч. 1 ст. 242 УК), распространение порно среди несовершеннолетних (ч. 2 ст. 242 УК) и клевету (ч.1 ст. 128.1 УК РФ). По всем эпизодам мужчина оправдан.

— В ближайшее время я подам заявления о возмещении вреда: расходов на адвоката, потерянной зарплате. Ну и, конечно, моральный ущерб, который не измерить никакими деньгами. Почти два года шло следствие и еще два — судебный процесса, — сообщил НГС Антон Александрович.

