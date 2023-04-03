«Это наш общий праздник!» Экс-директора школы оправдали по делу о распространении порнографии среди подростков

Суд прекратил уголовное преследование бывшего директора школы в Советском районе Новосибирска: мужчину обвиняли в распространении детской порнографии. Теперь он имеет право на возмещение потерянного дохода и компенсацию морального вреда.
— Уголовное преследование в отношении директора школы прекращено ввиду его непричастности к совершению преступления. За ним признано право на реабилитацию, — сообщил источник НГС в суде.
Антона Александровича (фамилию он просил не называть) в декабре 2019 года задержали и отстранили от работы в связи с возбуждением уголовного дела о распространении детской порнографии (п. «а» ч. 2 ст. 242.1 УК). Якобы он добавлял на картинки лица учеников другого учебного заведения, а затем обрабатывал изображения в графических редакторах. Эти коллажи он отправлял родителям школьников, считали следователи.
Во время рассмотрения дела квалификацию содеянного изменили на распространение порно (ч. 1 ст. 242 УК), распространение порно среди несовершеннолетних (ч. 2 ст. 242 УК) и клевету (ч.1 ст. 128.1 УК РФ). По всем эпизодам мужчина оправдан.
— В ближайшее время я подам заявления о возмещении вреда: расходов на адвоката, потерянной зарплате. Ну и, конечно, моральный ущерб, который не измерить никакими деньгами. Почти два года шло следствие и еще два — судебный процесса, — сообщил НГС Антон Александрович.
Первое время уволенный директор перебивался случайными подработками, после чего устроился на не связанную с образованием работу. Сейчас он говорит, что готов вернуться в сферу образования, если позовут.
— В мою вину близкие люди не верили с самого начала. Меня поддерживали семья, коллеги и друзья, которые действительно познаются в беде. Теперь, когда я оправдан и справедливость восстановлена, это наш общий праздник! — добавил Антон Александрович.
Ранее бывший следователь МУРа рассказал о том, как накрыли преступную сеть, которая поставляла детское порно в лихие девяностые.