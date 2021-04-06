«В распространении детского порно уже не обвиняют»: до суда дошло дело директора школы в Академгородке

За что судят директора

Адвокат обвиняемого Андрей Власов объяснил корреспонденту НГС, что сперва в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (распространение детской порнографии).

Сейчас в карточке суда перечислены иные статьи: ст. 242 ч. 1 (распространение порнографии) и ч. 2 УК РФ (распространение порнографии среди несовершеннолетних), ст. 128.1 ч. 1 (клевета).

— Ему вменяют распространение порнографии среди якобы несовершеннолетних. Якобы те листовки, которые он где-то разложил, распространил, видели несовершеннолетние, поэтому ему вменена ч. 2 . Детей на листовках нет. Если бы дети были, была бы другая статья, — пояснил адвокат.



Как отметил сам Антон Александрович, следственная экспертиза не нашла изображения детей на листовках. Теперь суд будет разбираться, виновен ли в чем-то директор, сторона защиты настаивает, что доказательств нет.

— 5 апреля нами было заявлено ходатайство о возвращении дела прокурору в связи с процессуальными нарушениями. Суд дал время прокурору для подготовки отзыва на заявленное ходатайство. Мы добиваемся полного оправдания подзащитного. В ближайшее время мы начнем обжалование отстранения от должности. Он был отстранен в 2019 году — с того времени он не работает и не получает заработную плату, — сообщил адвокат Андрей Власов.

