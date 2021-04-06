«В распространении детского порно уже не обвиняют»: до суда дошло дело директора школы в Академгородке

В Новосибирске начали судить директора школы, которого обвинили в распространении порно
Скандальное дело, с которым был связан директор одной из вечерних школ в Академгородке, дошло до суда. В понедельник,
За что судят директора
Адвокат обвиняемого Андрей Власов объяснил корреспонденту НГС, что сперва в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по
Сейчас в карточке суда перечислены иные статьи:
— Ему вменяют распространение порнографии среди якобы несовершеннолетних. Якобы те листовки, которые он где-то разложил, распространил, видели несовершеннолетние, поэтому ему вменена
Как отметил сам Антон Александрович, следственная экспертиза не нашла изображения детей на листовках. Теперь суд будет разбираться, виновен ли в чем-то директор, сторона защиты настаивает, что доказательств нет.
— 5 апреля нами было заявлено ходатайство о возвращении дела прокурору в связи с процессуальными нарушениями. Суд дал время прокурору для подготовки отзыва на заявленное ходатайство. Мы добиваемся полного оправдания подзащитного. В ближайшее время мы начнем обжалование отстранения от должности. Он был отстранен в 2019 году — с того времени он не работает и не получает заработную плату, — сообщил адвокат Андрей Власов.
По его словам, это уже второй раз, когда возникает необходимость возращения дела прокурору.
— До этого следователь пытался направить дело в суд, прокурор сам возвращал ему дело в связи с необходимостью сбора доказательств. Сейчас из суда мы требуем вернуть дело прокурору, так как есть грубейшее нарушение в составлении обвинительного заключения, — отметил адвокат.
Гособвинитель Владимир Меновщиков объяснил журналисту, почему уголовное дело шло до суда больше года.
— В связи с большим объемом следственных действий, которые необходимо было провести, начиная от допроса, установления потерпевших, был допрошен большой объем свидетелей. На основании этого проводились данные следственные действия. Установление всех указанных лиц заняло длительный период времени, — пояснил он.
Пока слушание назначено на 12 апреля.
— Если суд удовлетворит ходатайство, то возвратит дело прокурору. Если откажет, то дело будет рассматриваться по существу, будет назначена дата судебного заседания, — рассказал корреспонденту НГС гособвинитель.
«Ничего не знаю, кроме того, что я невиновен»
Журналист НГС поговорил с обвиняемым директором вечерней школы Антоном Александровичем.
— Дело неоднократно приостанавливалось, его направляли прокурору, он не подписывал обвинительное заключение, возвращал обратно. Проводились новые следственные действия, которые только подтверждали мою непричастность к данному преступлению. Могу только сказать, что именно в распространении детской порнографии меня никто не обвиняет. Следствие сейчас уже завершено. Когда мне предъявили обвинения, я дал показания, изложил свою позицию, аргументированно доказал свою невиновность. В дальнейшем эти показания не были опровергнуты. Я до конца всего следствия воспользовался
Адвокат Антона Александровича объяснил, что по делу более 20 человек признаны потерпевшими — среди них несовершеннолетние и их представители.
С конца 2019 года Антон Александрович отстранен от работы, обязанности директора в вечерней школе в Академгородке (номер школы обвиняемый попросил не называть) исполняет другой человек. Антон Александрович со своей должности не уволен.
— Я отстранен от работы на весь период следствия суда. Разумеется, я нахожу заработки, меня поддерживают друзья и знакомые. С коллегами мы, бывает, общаемся, — добавил мужчина.
В марте в одной из школ в Татарском районе произошел скандал: одна из сотрудниц уволилась из-за ролика, который начали пересылать друг другу ее ученики. На видео женщина медленно танцует и раздевается. Журналисту НГС учительница рассказывала, что школьник взломал ее страницу во «ВКонтакте» и разослал интимное видео с ней своим приятелям. После огласки учительнице пришлось уехать из региона. Через несколько дней женщина созналась следователям в том, что сама отправила 15-летнему ученику видео с демонстрацией обнаженных частей тела.