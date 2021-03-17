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Учительница из Татарского района призналась, что сама отправила обнаженное видео подростку

Сейчас против нее возбуждено уголовное дело

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Ранее женщина рассказывала, что подросток взломал ее страницу в социальной сети

Ранее женщина рассказывала, что подросток взломал ее страницу в социальной сети

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Под Новосибирском учительница сама отправила школьнику обнаженное видео

Новосибирские следователи сообщили, что учительница одной из школ Татарского района созналась, что сама отправила 15-летнему ученику видео с демонстрацией обнаженных частей тела.

— В ходе допроса следователю СКР подозреваемая дала признательные показания, — пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Ранее следователи Новосибирска возбудили уголовное дело против женщины по ч. 1 ст. 135 УК РФ — «Развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста».

— По данным следствия, в феврале 2021 года подозреваемая, используя сеть Интернет, направила в социальной сети 15-летнему подростку видеозапись с демонстрацией обнаженных частей тела, - сообщали в Следственном комитете.

До этого бывшая учительница рассказала НГС, что школьник взломал ее страницу во «ВКонтакте» и разослал интимное видео с ней своим приятелям.

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