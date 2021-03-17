Учительница из Татарского района призналась, что сама отправила обнаженное видео подростку

Под Новосибирском учительница сама отправила школьнику обнаженное видео
Новосибирские следователи сообщили, что учительница одной из школ Татарского района созналась, что сама отправила 15-летнему ученику видео с демонстрацией обнаженных частей тела.
— В ходе допроса следователю СКР подозреваемая дала признательные показания, — пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Ранее следователи Новосибирска возбудили уголовное дело против женщины по ч. 1 ст. 135 УК РФ — «Развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста».
— По данным следствия, в феврале 2021 года подозреваемая, используя сеть Интернет, направила в социальной сети 15-летнему подростку видеозапись с демонстрацией обнаженных частей тела, - сообщали в Следственном комитете.
До этого бывшая учительница рассказала НГС, что школьник взломал ее страницу во «ВКонтакте» и разослал интимное видео с ней своим приятелям.