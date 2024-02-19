Выстрелил три раза в автомобиль: дело о стрельбе в Тихом центре передали в суд

37-летнему мужчине предъявили обвинение в хулиганстве ( ч. 2 статьи 213 УК РФ ) и угрозе убийства ( ч. 1 ст. 119 УК РФ ). Свою вину подсудимый признал частично. По уголовному делу ведется судебное следствие.

Ранее стало известно, что задержанным за стрельбу из автомата в тихом центре Новосибирска мог оказаться Станислав Штокберг. Человеку с таким именем принадлежит строительная фирма.