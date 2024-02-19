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Выстрелил три раза в автомобиль: дело о стрельбе в Тихом центре передали в суд

Новосибирца обвиняют в угрозе убийства и хулиганстве

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Стрельба произошла на улице Депутатской осенью

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В Железнодорожный районный суд Новосибирска передали дело о стрельбе в Тихом центре. 37-летнего мужчину обвиняют в хулиганстве и угрозе убийства. Стрельба произошла на улице Депутатской.

— По версии следствия, 10 сентября 2023 года подсудимый на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к ранее незнакомому потерпевшему высказал угрозу убийством в отношении последнего. При этом демонстрировал оружие, изготовленное из автомата Калашникова, который достал из багажника своего автомобиля, — рассказали в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области.

Потерпевший поверил в угрозу убийства и попытался покинуть место происшествия на машине. Подсудимый три раза выстрелил из автомата в направлении его автомобиля.

37-летнему мужчине предъявили обвинение в хулиганстве (ч. 2 статьи 213 УК РФ) и угрозе убийства (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Свою вину подсудимый признал частично. По уголовному делу ведется судебное следствие.

Ранее стало известно, что задержанным за стрельбу из автомата в тихом центре Новосибирска мог оказаться Станислав Штокберг. Человеку с таким именем принадлежит строительная фирма.

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