Задержанным за стрельбу в тихом центре Новосибирска может быть местный бизнесмен

Задержанным за стрельбу из автомата в тихом центре Новосибирска мог оказаться Станислав Штокберг, человеку с таким именем в городе принадлежит строительная фирма. Об этом НГС сообщил источник в правоохранительных органах.
— Задержанный — Станислав Штокберг, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения, — пояснил источник.
По данным «Контур.Фокуса», тезка задержанного — Станислав Штокберг — значится как генеральный директор ООО «ТВК Групп», которое занимается строительством жилых и нежилых зданий. Компания образована 29 июня 2020 года, уставной капитал — 100 тысяч рублей. По итогам 2022 года баланс составил 3,1 миллиона рублей, выручка — 19 миллионов рублей.
Корреспондент НГС попытался связаться с представителями компании, но на звонок корреспондента никто не ответил.
Ранее в Сети появилось видео со стрельбой из тихого центра Новосибирска. На ролике мужчина сначала ссорился с женщиной, у которой был ребенок на руках, а затем достал автомат.
На видео, опубликованном в telegram-канале Mash Siberia, видно, как новосибирец выбрасывает из багажника автомобиля вещи, достает бумаги и кидает их в лицо женщине с ребенком, которая стоит рядом. Затем неизвестный обратил внимание на подошедшего к автомобилю мужчине. Он бросился к багажнику, достал автомат и двинулся ему навстречу. Передернув затвор, сибиряк выстрелил очередью в воздух.
Ранее жительница Первомайского района заявила, что ее сосед устроил стрельбу сначала во дворе, а затем в многоквартирном доме.