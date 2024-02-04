freedom
Реклама
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 3/10
usd 90.66
eur 98.64
СрочноВодители стали парковаться в сквере у цирка
Все новости
Все новости

«Пинали по голове ногами»: на видео попала драка подростков в Сибири

Следователи возбудили уголовное дело

2 125

Конфликт произошел в ЖК «Лапландия» в Барнауле

Поделиться

Подростки устроили драку в ЖК «Лапландия» в Барнауле. Как сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул», инцидент произошел еще 2 февраля, но видео появилось только сейчас.

Конфликт произошел во дворе дома на улице 280-летия Барнаула, 21. На запись камеры видеонаблюдения попало, как сибиряки из одной компании гонятся за другими. В какой-то момент молодой человек догоняет одного из убегающих, валит на снег и начинает ожесточенно избивать.

— Судя по видео, одному парню сильно досталось: его пинали по голове ногами, — говорится в посте.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Инцидент Барнаул»

Что стало причиной конфликта, остается неизвестно. Как сообщили в пресс-службе СК по Республике Алтай, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

Ранее новосибирская полиция начала проверку после публикации видео, на котором несколько подростков избивают школьника. Конфликт произошел вечером 21 января в частном секторе Кировского района. Компания подростков избила школьника и обрезала волосы. Издевательства и побои агрессоры сняли на видео.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

По теме

ДракаПодросткиСКРеспублика Алтай
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ10
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter