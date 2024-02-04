«Пинали по голове ногами»: на видео попала драка подростков в Сибири

Подростки устроили драку в ЖК «Лапландия» в Барнауле. Как сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул», инцидент произошел еще 2 февраля , но видео появилось только сейчас.



Конфликт произошел во дворе дома на улице 280-летия Барнаула, 21. На запись камеры видеонаблюдения попало, как сибиряки из одной компании гонятся за другими. В какой-то момент молодой человек догоняет одного из убегающих, валит на снег и начинает ожесточенно избивать.

