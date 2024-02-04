«Пинали по голове ногами»: на видео попала драка подростков в Сибири

Подростки устроили драку в ЖК «Лапландия» в Барнауле. Как сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул», инцидент произошел еще
Конфликт произошел во дворе дома на улице
— Судя по видео, одному парню сильно досталось: его пинали по голове ногами, — говорится в посте.
Что стало причиной конфликта, остается неизвестно. Как сообщили в пресс-службе СК по Республике Алтай, возбуждено уголовное дело по
Ранее новосибирская полиция начала проверку после публикации видео, на котором несколько подростков избивают школьника. Конфликт произошел вечером