Отец не знал об убийстве дочери: сибиряк задушил знакомую на Алтае — он накрыл труп вещами

Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 29 января. Указано, что инцидент произошел в октябре прошлого года.



— После совершения убийства обвиняемый переместил труп в соседнюю комнату и накрыл его вещами. В дальнейшем в жилище в течение нескольких дней находился отец погибшей, который не знал об убийстве дочери, — сообщили в ведомстве со ссылкой на следователей.

