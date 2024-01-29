Отец не знал об убийстве дочери: сибиряк задушил знакомую на Алтае — он накрыл труп вещами

В Алтайском крае прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу местного жителя. По версии следствия, мужчина задушил знакомую и спрятал труп в соседней комнате. Отец погибшей несколько дней был в жилье и не знал о происшествии.
Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 29 января. Указано, что инцидент произошел в октябре прошлого года.
— После совершения убийства обвиняемый переместил труп в соседнюю комнату и накрыл его вещами. В дальнейшем в жилище в течение нескольких дней находился отец погибшей, который не знал об убийстве дочери, — сообщили в ведомстве со ссылкой на следователей.
Уточняется, что в квартиру приходили другие люди. Они также не догадывались о произошедшем.
Вместе с тем указано, что отец сибирячки скончался через несколько дней от онкологического заболевания. После этого обвиняемый забрал деньги мужчины и ушел из квартиры.
Сибиряка обвинили в совершении преступлений по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража). Указано, что уголовное дело будет рассматривать Поспелихинский районный суд.
В пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю сообщили, что обвиняемым стал 53-летний житель Поспелихинского района. В ходе предварительного следствия специалисты установили, что между мужчиной и его сожительницей произошла ссора, во время которой сибиряк избил, а затем задушил женщину.
— После этого злоумышленник накрыл тело потерпевшей вещами и пригласил в гости знакомого, с которым он на протяжении нескольких дней распивал спиртное, — сказано в сообщении. — Осознав, что женщину могут искать, обвиняемый взял из дома деньги, принадлежащие родственнику потерпевшей, и скрылся.
По данным следователей, мужчину задержали сотрудники полиции. Тело женщины нашли соседи.
В январе стало известно, что в Казахстане задержали подозреваемого в убийстве женщины и дочери, которое произошло в Новосибирске. Ему заочно предъявлено обвинение и выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.