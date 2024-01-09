Тут собирались, там — стрелялись. Карта криминальных мест Новосибирска: где отметились городские банды

Новосибирск, конечно, не Казань, где в 1980–90-е орудовало огромное количество преступных группировок, но и у нас хватало разгула криминала. Как вспоминал бывший старший следователь-криминалист Максим Леонтьев, в период с конца 90-х до середины «нулевых» в Новосибирске ежегодно фиксировали 400–500 убийств (для сравнения: в 2022 году их было около 150). Отношение к ним зачастую имели различные преступные сообщества. В этом материале мы решили вспомнить, какие места, заведения и микрорайоны в Новосибирске 30-летней давности считались опасными с криминальной точки зрения. Где случались перестрелки, а где бандиты отдыхали и устраивали встречи — показываем на карте.
Роскошь и блеск казино (а также убийства и передел владений)
Типичная картина, которую мы все наблюдаем в фильмах про преступность: бандиты собирались в казино, чтобы обсудить важные дела и расслабиться. Для Новосибирска это не было преувеличением, по крайней мере до тех пор, пока не был введен запрет на игорные заведения в России. Особенно выделялись три казино, отношение к которым, как писали СМИ тех лет, имел авторитет Первомайской группировки Игорь Шуляков. Это он возглавил Ассоциацию игорного бизнеса Сибири и даже баллотировался в депутаты.
Одному из казино он дал собственное имя — «Князь Игорь» (к слову, Шуляков купил себе дворянский титул). Располагалось казино на задворках дома на Красном проспекте, 28, там, где сейчас караоке-ресторан Shisha. В интернете по-прежнему можно найти проекты интерьера входной группы в казино, где видна арка, которая сохранилась на входе в Shisha.
Еще одно казино Шулякова — «Медведь» — когда-то находилось в гостиничном комплексе «Сибирь». На месте комплекса сейчас расположен отель Azimut. Заведение в 2003 году обсуждали его завсегдатаи на форуме НГС и называли казино «для братков».
В 1998 году здесь убили Владимира Упорова из числа «Первомайских», когда он рано утром выходил из казино. Под ноги ему кинули гранату, а затем выпустили несколько пуль. Убийца и организатор так и не были найдены, но в кругах бытовало мнение, что интерес в устранении Упорова мог иметь его коллега по ОПГ Шуляков. Тем более, «Упор» незадолго до своей гибели планировал сам открывать казино и ресторан в кинотеатре «Маяковский», то есть совсем недалеко от «Князя Игоря», которым руководил Шуляков.
Кстати, поминки «Упора» проходили в ресторане в гостинице «Сибирь» — там, где и был нанесен смертельный выстрел. После убийства авторитета Шуляков сам прожил недолго — его застрелили на Алтае в собственном замке.
С казино «Эсмеральда» ситуация куда более запутанная. Располагалось оно на Вокзальной магистрали, 1, в пристройке у гостиницы «Новосибирск». Клиентов завлекали неоновой вывеской и «Жигули», который обещали вручить тому, кто сорвет джек-пот. Владельцами казино называли авторитетов Сулеймана Сулейманова и Сергея Бойкова (Боек), начинавших когда-то с наперстков. Потом, как писал «Коммерсант», они стали «крышевать» цеховиков, «лохотронщиков» и «челноков», пока, наконец, не добрались до казино. Поиметь долю в этом бизнесе захотели многие, и именно в этот период оттесненные от кормушки авторитеты стали обращаться к Игорю Шулякову за помощью.
В конце 90-х казино начали активно делить между собой, как итог — череда смертей. С одним расправились при помощи автоматной очереди, в другого, претендовавшего на долю в бизнесе, выпустили восемь пуль и воткнули отвертку в глаз. Последними стали те самые пионеры игорного бизнеса: Сулеймана Сулейманова убили в 2001 году, устроив ему засаду, а в 2002 — Бойка, который даже успел открыть свое казино в противовес «Эсмеральде», когда его вытеснили из бизнеса. Его убили на глазах жены в роскошном коттедже.
В 2007 году громкие названия казино, где происходили настоящие гангстерские разборки, начали тихо исчезать. Причем одним из последних закрытых после введения федерального закона об ограничениях игорного бизнеса стала «Эсмеральда».
Подготовка пехоты для ОПГ
Распространенной практикой в Новосибирске, да и в России вообще в те годы, был набор в группировки спортивных безбашенных ребят из числа тренирующихся в спортклубах. Громче всех звучал «Первомаец» — спортклуб в Первомайском районе, через который прошли многие члены ОПГ. В частности, там тренировался «Упор», а Александр Нестеренко по кличке «Нестер» вообще был для местных ребят кем-то вроде гуру.
Бронзовая фигура Нестеренко до сих пор возвышается в холле спортцентра, надпись на постаменте: «Учитель, лидер, тренер». Убили его, к слову, тут же, на ступеньках «Первомайца», когда он вел на занятия своих маленьких племянников. Позже удалось выяснить, что стреляли из окон гостиницы, расположенной рядом со спортклубом.
В «Первомайце» проходили турниры в честь Нестеренко, а ранее здесь устраивали прощание с Упором.
На левом берегу таким клубом была «Обь», в которой тренировался Александр Трунов, участник Ленинской ОПГ. Она, в отличие от Первомайской, была разнородной и состояла из нескольких отдельных группировок. Как вспоминал ветеран МВД Владимир Чеплыгин, в клубе воспитывали молодняк, а самых перспективных из числа молодых и подающих надежды спортсменов отбирали затем в бригады. Эти же бригады занимались «мелочью»: грабили местных жителей.
Кстати, «Ленинские» эксплуатировали и другой спортивный объект — стадион «Заря». В 2005 году на нем звучали залпы праздничного салюта в честь 46-летия Александра Трунова.
— В этой же связи здесь обыскивали входивших и даже проходивших мимо сограждан. По–видимому, чтобы предотвратить теракты или еще какие «экстремистские» выходки — мало ли какому дурню взбредет учинить безобразие под воздействием слухов о лидерстве именинника в самой влиятельной некогда группировке Ленинского района, — писал криминальный журналист Виктор Антропов в издании «Новости в Новосибирске».
Трунова осудили на 22 года колонии строгого режима за создание ОПС.
Где еще отдыхали бандиты: рестораны и бани
Главным местом сбора первомайской «братвы», по словам краеведа и автора канала об истории города «Top NSK» Александра Матвеева, была баня в районе Марата, 2 — там, где сейчас возвышается высотка.
— В начале «нулевых» она сгорела. И это было достаточно символично: сгорела баня вместе с той эпохой. В этой бане, в вип-отделении, собирались главные первомайские авторитеты: обсуждали, парились, выпивали, — говорит он.
Еще одним знаковым местом отдыха «Первомайских» был ресторан «Космос», расположенный в красивой зеленой «сталинке» на углу Первомайской и Физкультурной. Как вспоминает Александр Матвеев, в голодные 90-е в ресторане был аквариум с экзотическими рыбами. «Космос» взяли под контроль молодые «первомайцы», проводившие здесь деловые встречи.
С рестораном связана трагическая история: владельцев заведения, семью Копыловых (однофамильцы лидера «Первомайских» в 1970–90-е, Бориса Копылова) расстреляли в подъезде их дома. Владимир выжил, а его супруга Марина приняла в себя все пули. Как выяснилось, убийство Марины Копыловой не связано с ОПГ — киллеров наняла бухгалтер ресторана, решившая прибрать к рукам этот солидный актив. Через некоторое время «Космос» стал «Мариникой» в честь погибшей супруги владельца. Сейчас в здании ресторана уже нет, его место занял банк.
Верхушка преступного мира из числа группировок и авторитетов также порой собиралась в «Центральном комплексе» (Ленина, 1), ресторане рядом со зданием Госбанка.
— Его называли «Свинокомплекс». Почему «Свинокомплекс»? Потому что ресторан с вином. И как-то день рождения отмечали у нас ребята с уголовного розыска, а там была, будем говорить, верхушка [ОПГ]. Так они перестрелку даже затеяли с нашим уголовным розыском, потому что считали, что ресторан — это их, вроде как, что вы сюда ходите, — добавляет Владимир Чеплыгин.
Наконец, для дискотек, где могли появляться члены группировок в 80-е–90-е годы, использовали клуб им. Чехова в Ленинском районе, стоящий посреди деревянных бараков. Существует версия, что именно в клубе проходил суд над Борисом «Бобом» Копыловым — первым лидером и основателем Первомайской ОПГ. И это неслучайно — именно в Ленинском районе в 1977 году Боба задержали, когда он приехал в чужой район устанавливать власть «Первомайских». Лидеру припомнили все вылазки его и его ребят и осудили на 14 лет. На процесс пришли члены группировки, а также их семьи, требовавшие освободить Боба.
— На снегу писали «Свободу Бобу!», что-то такое. Ну разные вокруг него люди были: и комсомольцы, и дружинники, и уголовники. Был у него талант, что люди к нему тянулись, людей он мотивировал, — рассказывал НГС бывший положенец Новосибирска Леонид.
Где зарождалась группировка
Если говорить о местах, где родились и выросли члены преступных сообществ, то на карте можно было бы смело выделять весь Первомайский, Ленинский и другие района города. Но мы сосредоточимся на квартале «100 домов», где когда-то жили машинисты. Здесь же в 70-е годы первую молодежную группировку формируют Борис Копылов, родившийся в «100 домах» и сплотивший вокруг себя спортивных ребят. У себя дома, на Первомайке, они предпочитали не орудовать, регулярно совершая выезды в другие районы — Ленинский, Дзержинский. Тогда Боб нанимал автобусы, в которые садились члены его группировки, приезжали на дискотеки в другие районы и там избивали парней.
— В Первомайском районе еще до возникновения ОПГ, по подсчетам милиции, было примерно 30–40% ранее судимых. Кто для них был тогда авторитетом? Грубо говоря, «первомайцы» в чем-то помогали местному населению тем самым процентам ранее судимых сбывать ворованное из вагонов составов, которые проходили по району. Отсюда и авторитет, и уважение, — отмечал Владимир Чеплыгин.
Другим криминальным местом в Первомайке был тихий район в границах улиц Сызранская, Тенистая и Аксенова — «Пятак». Например, здесь родился и вырос Борис Беркимбетов, которого называют не то последним Первомайским авторитетом, не то крупным «бригадиром» ОПГ. В 2003 году его убили на улице Эйхе.
«Гусинка», которую годами пытались «причесать»
Вещевой рынок на Октябрьском районе — очень крупный и лакомый кусок бизнеса, иметь долю в котором хотели многие члены группировок. Чаще звучат имена «труновских», контролировавших какую-то часть барахолки, но свои руки к дележке бизнеса приложили многие.
С историей барахолки связана череда смертей. В «нулевые» убили вице-мэров Игоря Белякова и Валерия Марьясова, пытавшихся несколько «причесать» этот актив, сменить форму собственности и реформировать рынок рекламы.
Время от времени на барахолке реализовывали краденное имущество. Владимир Чеплыгин вспоминает историю о том, как на «Гусинке» даже обнаружился кусок роскошного краденного ковра, который везли откуда-то из Азии поездом для вручения королеве Елизавете. Ковер в Европу не доехал: «первомайцы» похитили его раньше, а затем разрезали на части.
В 2015 году барахолку закрыли в том виде, в котором она всегда существовала. Торговля осталась прежней, правда, продавцов переселили в специально построенные теплые павильоны и ТЦ. Кстати, состав собственников рынка почти не менялся, и среди них мы тоже отыскали людей с криминальным прошлым.