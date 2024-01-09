Тут собирались, там — стрелялись. Карта криминальных мест Новосибирска: где отметились городские банды

В конце 90-х казино начали активно делить между собой, как итог — череда смертей. С одним расправились при помощи автоматной очереди, в другого, претендовавшего на долю в бизнесе, выпустили восемь пуль и воткнули отвертку в глаз. Последними стали те самые пионеры игорного бизнеса: Сулеймана Сулейманова убили в 2001 году, устроив ему засаду, а в 2002 — Бойка, который даже успел открыть свое казино в противовес «Эсмеральде», когда его вытеснили из бизнеса. Его убили на глазах жены в роскошном коттедже.



В 2007 году громкие названия казино, где происходили настоящие гангстерские разборки, начали тихо исчезать. Причем одним из последних закрытых после введения федерального закона об ограничениях игорного бизнеса стала «Эсмеральда».



Подготовка пехоты для ОПГ

Распространенной практикой в Новосибирске, да и в России вообще в те годы, был набор в группировки спортивных безбашенных ребят из числа тренирующихся в спортклубах. Громче всех звучал «Первомаец» — спортклуб в Первомайском районе, через который прошли многие члены ОПГ. В частности, там тренировался «Упор», а Александр Нестеренко по кличке «Нестер» вообще был для местных ребят кем-то вроде гуру.