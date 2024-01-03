Следственный комитет начал проверку после ДТП с маршруткой в Новосибирске — ситуация на контроле у Бастрыкина

Новосибирские следователи начали проверку после ДТП с маршруткой, в котором пострадали 5 пассажиров. Об этом сообщили в СК РФ.
— В следственном управлении СК по НСО проводится процессуальная проверка об оказании небезопасных услуг при организации пассажирских перевозок, — говорится в сообщении.
Также ситуацию на контроль взял глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он потребовал доклад о результатах проверки.
ДТП с участием маршрутного такси произошло вечером 2 января на улице Большевистской. 62-летний водитель не справился с управлением и совершил опрокидывание автомобиля. В результате аварии пострадали пять пассажиров: 22-летний молодой человек, 43-летняя и 29-летняя женщины, а также 21-летняя и 17-летняя девушки. Их доставили в лечебное учреждение.
Ранее на Октябрьском мосту произошло массовое ДТП. Из-за аварии на переправе образовалась пробка.