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Следственный комитет начал проверку после ДТП с маршруткой в Новосибирске — ситуация на контроле у Бастрыкина

Авария произошла вечером 2 января на улице Большевистской

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В ДТП пострадало 5 пассажиров

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Новосибирские следователи начали проверку после ДТП с маршруткой, в котором пострадали 5 пассажиров. Об этом сообщили в СК РФ.

— В следственном управлении СК по НСО проводится процессуальная проверка об оказании небезопасных услуг при организации пассажирских перевозок, — говорится в сообщении.

Также ситуацию на контроль взял глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он потребовал доклад о результатах проверки.

ДТП с участием маршрутного такси произошло вечером 2 января на улице Большевистской. 62-летний водитель не справился с управлением и совершил опрокидывание автомобиля. В результате аварии пострадали пять пассажиров: 22-летний молодой человек, 43-летняя и 29-летняя женщины, а также 21-летняя и 17-летняя девушки. Их доставили в лечебное учреждение.

Ранее на Октябрьском мосту произошло массовое ДТП. Из-за аварии на переправе образовалась пробка.

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ДТПАлександр БастрыкинНовосибирск
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