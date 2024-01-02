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Маршрутка с пассажирами перевернулась в Новосибирске — есть пострадавшие

Авария произошла на улице Большевистской

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Авария произошла рядом с АЗС «Газпромнефть» и гипермаркетом METRO

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Маршрутка с пассажирами перевернулась на улице Большевистской вечером 2 января в Новосибирске. Как сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black», авария произошла рядом с АЗС «Газпромнефть» и гипермаркетом METRO.

— Кто-то подрезал маршрутку, она перевернулась, пассажирам пришлось эвакуироваться через люк. Есть пострадавшие, но нет критичных. Вовремя успели отключить аккумулятор, — говорится в посте.

Как уточняется в телеграм-канале, пострадали 5 человек, 4 госпитализировали.

В отделе пропаганды городской ГИБДД и Минздраве пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее на Октябрьском мосту произошло массовое ДТП. Из-за аварии на переправе образовалась пробка.

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