В Сибири трехлетний мальчик умер в машине скорой помощи, захлебнувшись рвотой

В Красноярске трехлетний мальчик захлебнулся рвотой и умер в машине скорой помощи. Об этом сообщил телеграм-канал «База».

По информации авторов «Базы», ребенок заболел в конце ноября 2023 года. Родители вызвали врачей домой и мальчику поставили диагноз: «ОРВИ средней степени тяжести». Специалисты якобы посчитали, что госпитализация ребенка тогда не требовалась. Мальчик остался дома и ему становилось хуже. Родители снова вызвали скорую и врачи забрали ребенка в инфекционное отделение больницы № 1. Специалисты отделения поставили мальчику диагноз: острый лакунарный тонзиллит и фарингит, после чего предложили либо лечить его дома, либо оставить в больнице. Мать ребенка якобы отказалась от госпитализации и увезла его домой.