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В Сибири трехлетний мальчик умер в машине скорой помощи, захлебнувшись рвотой

Уголовное дело возбудили в связи с причинением смерти по неосторожности

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Спасти ребенка не удалось

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В Красноярске трехлетний мальчик захлебнулся рвотой и умер в машине скорой помощи. Об этом сообщил телеграм-канал «База».

По информации авторов «Базы», ребенок заболел в конце ноября 2023 года. Родители вызвали врачей домой и мальчику поставили диагноз: «ОРВИ средней степени тяжести». Специалисты якобы посчитали, что госпитализация ребенка тогда не требовалась. Мальчик остался дома и ему становилось хуже. Родители снова вызвали скорую и врачи забрали ребенка в инфекционное отделение больницы № 1. Специалисты отделения поставили мальчику диагноз: острый лакунарный тонзиллит и фарингит, после чего предложили либо лечить его дома, либо оставить в больнице. Мать ребенка якобы отказалась от госпитализации и увезла его домой.

Вечером мальчику снова стало плохо и ему вновь вызвали скорую. На пути в больницу № 20 ребенок потерял сознание и скончался: врачи не смогли его откачать. Вероятно, он задохнулся рвотой, пока лежал в машине на спине.

В пресс-службе СК по Красноярскому краю и Хакасии NGS24.RU подтвердили, что следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (статья 109, часть вторая УК РФ). Дополнительных подробностей пока нет.

Ранее жительница Новосибирска в соцсетях обвинила скорую, которая, по ее словам, не приехали к маленькой девочке с температурой в 39 градусов. После этого ситуацией заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.

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