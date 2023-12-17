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«Посинела и потеряла сознание»: в соцсетях скорую обвинили, что в Новосибирске медики не приехали к маленькой девочке с температурой в 39 градусов

По словам матери ребенка, годовалой девочке стало плохо утром

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Инцидент произошел 16 декабря

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В соцсетях появилась информация, что скорая помощь не приехала к годовалой девочке, у которой поднялась температура до 39 градусов. Анонимный пост мать ребенка опубликовала в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Новосибирск».

По словам женщины, инцидент произошел 16 декабря. У ее годовалой дочери поднялась температура, тогда сибирячка вызвала на дом скорую помощь, но получила отказ.

— В 12:03 позвонили в скорую помощь, но там получили отказ, оператор сослался на какое-то постановление, что скорая помощь не выезжает к пациентам с температурой. Мы начали объяснять, что у нашей годовалой дочери есть предписание врача-невролога о недопущении температуры выше 37,5 в связи с фебрильными судорогами, но всё равно получили отказ, — говорится в посте.

Как отметила женщина, позже к ним домой пришла педиатр, которая смогла снизить температуру у ребенка. Но спустя три часа девочке опять стало плохо, и женщина вновь вызвала скорую помощь.

— Снова вызвали скорую, пока они ехали, у ребенка началась рвота и спутанность сознания. По пути в инфекционную больницу бригада заехала с нами в 12-ю взрослую больницу по своим делам. Спустя 5 минут после прибытия в больницу у дочери начались судороги, за полминуты на моих руках она вся посинела и потеряла сознание, — сообщает женщина.

Сибирячка отметила, когда врачи заметили ухудшающееся состояние девочки, то сразу забрали ребенка в реанимацию. По словам женщины, на тот момент у ее дочери поднялась температура уже до 39 градусов.

Корреспондент НГС обратился к главе станции скорой медицинской помощи Александру Балабушевичу за комментарием по этой ситуации. Руководитель станции попросил направить официальный запрос.

Журналист направил официальный запрос в ССМП и Министерство здравоохранения Новосибирской области. Также корреспондент обратился в региональное СК и прокуратуру области.

Ранее медик рассказа о том, как на ее глазах умер 23-летний пациент.

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