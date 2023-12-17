«Посинела и потеряла сознание»: в соцсетях скорую обвинили, что в Новосибирске медики не приехали к маленькой девочке с температурой в 39 градусов

Как отметила женщина, позже к ним домой пришла педиатр, которая смогла снизить температуру у ребенка. Но спустя три часа девочке опять стало плохо, и женщина вновь вызвала скорую помощь.



— Снова вызвали скорую, пока они ехали, у ребенка началась рвота и спутанность сознания. По пути в инфекционную больницу бригада заехала с нами в 12-ю взрослую больницу по своим делам. Спустя 5 минут после прибытия в больницу у дочери начались судороги, за полминуты на моих руках она вся посинела и потеряла сознание, — сообщает женщина.

