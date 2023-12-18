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Тема дняПропавших отца и сына заметили в Новосибирске
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Бастрыкин решил разобраться в работе скорой помощи, которая не приехала к больному ребенку в Новосибирске

Информация об инциденте появилась в соцсетях накануне

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Инцидент произошел 16 декабря

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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил новосибирским следователям разобраться в причинах, по которым к годовалой девочке с температурой около 40 градусов не сразу приехали на вызов медики. В СК уточнили, что сейчас ребенок находится в реанимации.

— В социальных медиа сообщается, что в Новосибирске сотрудники скорой медицинской помощи отказали в выезде на вызов к ребенку с температурой, а после ухудшения состояния несвоевременно доставили его в больницу. В настоящее время девочка находится в реанимации. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организована доследственная проверка, — говорится в сообщении СКР от 18 декабря.

Доклад о результатах работы по выяснению причин задержки оказания медицинской помощи девочки Бастрыкину проставит глава СУ СК РФ НСО Евгений Довгалёв.

Ранее медик рассказа о том, как на ее глазах умер 23-летний пациент.

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