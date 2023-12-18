Бастрыкин решил разобраться в работе скорой помощи, которая не приехала к больному ребенку в Новосибирске

— В социальных медиа сообщается, что в Новосибирске сотрудники скорой медицинской помощи отказали в выезде на вызов к ребенку с температурой, а после ухудшения состояния несвоевременно доставили его в больницу. В настоящее время девочка находится в реанимации. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организована доследственная проверка, — говорится в сообщении СКР от 18 декабря.

