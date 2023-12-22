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Привели в наручниках: блогер выстрелил из машины на Октябрьском мосту — его ждет суд

19-летнему новосибирцу грозит заключение на 7 лет

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19-летний новосибирец был за рулем, а его знакомые снимали видео

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Дело блогера из Новосибирска Богдана Киселева, который стрелял из окна машины на Октябрьском мосту, направили в суд. Прокуратура Октябрьского района утвердила обвинительное заключение в отношении 19-летнего новосибирца.

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Видео: прокуратура Новосибирской области

Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. Новосибирца обвиняют в хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия к гражданам с использованием предметов в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

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Инцидент произошел в октябре этого года

Видео: телеграм-канал «Богдан Киселев»

— По версии следствия, обвиняемый ехал на автомобиле по Октябрьскому мосту и произвел выстрел из неустановленного предмета, тем самым отвлек водителей от управления транспортными средствами, создал угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц. Таким образом, обвиняемый грубо нарушил общественный порядок и выразил явное неуважение к обществу, — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Уголовное дело будут рассматривать в Октябрьском районном суде города.

В середине октября Богдан Киселев в личном телеграм-канале опубликовал видео, как он совершает несколько выстрелов из предмета, похожего на пистолет, пока едет за рулем по Октябрьскому мосту. После этого полиция возбудила уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Если вина новосибирца будет доказана, то ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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