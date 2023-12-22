Привели в наручниках: блогер выстрелил из машины на Октябрьском мосту — его ждет суд

В середине октября Богдан Киселев в личном телеграм-канале опубликовал видео, как он совершает несколько выстрелов из предмета, похожего на пистолет, пока едет за рулем по Октябрьскому мосту. После этого полиция возбудила уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Если вина новосибирца будет доказана, то ему грозит до 7 лет лишения свободы.

