Сибиряка обвинили в убийстве жениха на свадьбе — пострадавший умер в больнице от ножевых ранений

В Новосибирской области 30-летнего мужчину будут судить за убийство жениха в день свадьбы. Трагедия произошла 29 сентября 2023 года в Коченевском районе.



Подробности рассказали в телеграм-канале «Прокуратура Новосибирской области». По версии следствия, вечером во время застолья по случаю празднования свадьбы потерпевшего, у жениха произошел конфликт с обвиняемым. В пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области уточнили, что пострадавшему нанесли множественные удары кухонным ножом.

