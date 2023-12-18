Сибиряка обвинили в убийстве жениха на свадьбе — пострадавший умер в больнице от ножевых ранений

В Новосибирской области 30-летнего мужчину будут судить за убийство жениха в день свадьбы. Трагедия произошла 29 сентября 2023 года в Коченевском районе.
Подробности рассказали в телеграм-канале «Прокуратура Новосибирской области». По версии следствия, вечером во время застолья по случаю празднования свадьбы потерпевшего, у жениха произошел конфликт с обвиняемым. В пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области уточнили, что пострадавшему нанесли множественные удары кухонным ножом.
От полученных телесных повреждений спустя непродолжительное время 25-летний потерпевший скончался в больнице.
Подозреваемому предъявили обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Уголовное дело направили в Коченевский районный суд для рассмотрения по существу.
На прошлой неделе стало известно, что в суд передали дело об убийстве в ЖК на берегу Оби. Пострадавшего ударили ножом в живот, после чего он скончался. Дело рассмотрят присяжные.