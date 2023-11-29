Новосибирцы перевели в Китай 3 миллиона рублей — из-за этого возбудили уголовное дело

В Новосибирской области после проверки транспортной прокуратуры возбудили уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя из-за того, что сотрудники компании переводили деньги на счета нерезидентов в Китай.
Жители региона действовали от имени ИП. В феврале — марте 2021 года они под видом оплаты транспортных услуг перевели больше 3 миллионов рублей на банковские счета иностранных юрлиц. При этом в банк они предоставили документы, в которых были недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.
— Прокуратура направила материалы проверки в следственный комитет для решения вопроса об уголовном преследовании причастных, — сообщили в официальном телеграм-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Следователи возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Прокуратура взяла расследование дела на контроль.
Весной НГС писал о том, что у сибирячки нашли больше 6 миллионов рублей в ручной клади. Деньги забрали в пользу государства.