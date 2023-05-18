freedom
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 5/10
usd 80.76
eur 87.57
Тема дняКуда пойти на «Ночь музеев»
Все новости
Все новости

У сибирячки нашли больше 6 миллионов рублей в ручной клади — их изъяло государство

Директор новосибирской компании хотела незаконно вывезти деньги из страны

4 855

Женщина хотела улететь из новосибирского аэропорта, не задекларировав крупную сумму денег

Поделиться

Директор новосибирской компании пыталась вывезти из России за границу более 6 миллионов рублей и 382 тысячи тенге Республики Казахстан (около 70 тысяч рублей по курсу ЦБ РФ), не задекларировав их. За контрабанду женщину привлекли к уголовной ответственности, а деньги изъяли в пользу государства.

О произошедшем рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Установлено, что в марте 2022 года сибирячка проходила таможенный контроль в аэропорту Толмачево. Во время досмотра в чемодане и сумке обнаружили незадекларированные наличные. Их сумма в пять раз превысила ту, которую можно провозить без уведомления таможни.

Женщине предъявили обвинение в контрабанде денежных средств в особо крупном размере (п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ).

— С учетом позиции государственного обвинителя Новосибирской транспортной прокуратуры суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере более 466 тысяч рублей с конфискацией вышеуказанных денежных средств в доход государства, — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее в Новосибирске Калининский районный суд вынес приговор экс-депутату Буготакского сельсовета Роману Янову. Его признали виновным в контрабанде наркотиков и в попытке приобрести запрещенные вещества.

По теме

ТолмачевоТранспортная прокуратураКонтрабандаГород Обь
  • ЛАЙК6
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter