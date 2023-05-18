У сибирячки нашли больше 6 миллионов рублей в ручной клади — их изъяло государство

Директор новосибирской компании пыталась вывезти из России за границу более
О произошедшем рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Установлено, что в марте 2022 года сибирячка проходила таможенный контроль в аэропорту Толмачево. Во время досмотра в чемодане и сумке обнаружили незадекларированные наличные. Их сумма в пять раз превысила ту, которую можно провозить без уведомления таможни.
Женщине предъявили обвинение в контрабанде денежных средств в особо крупном размере (
— С учетом позиции государственного обвинителя Новосибирской транспортной прокуратуры суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере более 466 тысяч рублей с конфискацией вышеуказанных денежных средств в доход государства, — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее в Новосибирске Калининский районный суд вынес приговор экс-депутату Буготакского сельсовета Роману Янову. Его признали виновным в контрабанде наркотиков и в попытке приобрести запрещенные вещества.