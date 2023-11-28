freedom
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 6/10
usd 88.70
eur 97.16
Тема дняПод Новосибирском за 45 млн продают замок с башней
Все новости
Все новости

В Сибири два посетителя разнесли пиццерию — они не хотели уходить. Дебош попал на видео

Мужчин разыскивают

2 184

Инцидент случился в пиццерии на Рождественского

Поделиться

В воскресенье днем, 26 ноября, в Омске два посетителя разнесли пиццерию «Кантанелло» на Рождественского. В паблике «ЧП Омск» рассказали подробности случившегося: двое пьяных мужчин устроили дебош с битьем посуды и оборудования. Как указано в посте, пострадала сотрудница пиццерии, получив ожог первой степени от кипятка.

На видео, которые опубликовали в паблике, двое мужчин что-то высказывают работнику пиццерии у барной стойки. Затем один из них рукой сносит стаканчики и тарелки. Позже он швыряет термопот. Судя по диалогу, посетители хотели остаться в заведении, но их просили уйти.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: chp55 / Vk.com

В УМВД по городу Омску корреспонденту NGS55.RU рассказали, что по факту произошедшего зарегистрирован материал проверки. Сейчас мужчин разыскивают.

Ранее сибирячка устроила погром в «Пятерочке» после того, как у нее угнали машину. Женщина разбила 25 бутылок с вином, пивом и коньяком.

По теме

ПиццерияДебошПолиция
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter