В Сибири два посетителя разнесли пиццерию — они не хотели уходить. Дебош попал на видео

В воскресенье днем, 26 ноября, в Омске два посетителя разнесли пиццерию «Кантанелло» на Рождественского. В паблике «ЧП Омск» рассказали подробности случившегося: двое пьяных мужчин устроили дебош с битьем посуды и оборудования. Как указано в посте, пострадала сотрудница пиццерии, получив ожог первой степени от кипятка.
На видео, которые опубликовали в паблике, двое мужчин что-то высказывают работнику пиццерии у барной стойки. Затем один из них рукой сносит стаканчики и тарелки. Позже он швыряет термопот. Судя по диалогу, посетители хотели остаться в заведении, но их просили уйти.
В УМВД по городу Омску корреспонденту NGS55.RU рассказали, что по факту произошедшего зарегистрирован материал проверки. Сейчас мужчин разыскивают.
Ранее сибирячка устроила погром в «Пятерочке» после того, как у нее угнали машину. Женщина разбила 25 бутылок с вином, пивом и коньяком.