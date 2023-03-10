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Тема дняПогром в магазине из-за угона машины
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Сибирячка устроила погром в «Пятерочке» после того, как у нее угнали машину, — она разнесла витрину с алкоголем

Женщина разбила 25 бутылок с вином, пивом и коньяком

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Сибирячку задержали недалеко от места преступления

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Вечером 9 марта Новосибирске в магазине «Пятерочка» на улице Громова посетительница устроила погром. Она разозлилась, что у нее угнали машину, подошла к витрине с алкоголем и начала сбрасывать на пол бутылки.

Всего женщина разбила 25 бутылок с вином, пивом и коньяком, ущерб магазину составил свыше 8 тысяч рублей.

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Видео: АБ «Гвардия»

— Расправившись с алкоголем, женщина крикнула продавщице: «Что уставилась?! Чего тебе надо?!» — вышла из супермаркета и скрылась в неизвестном направлении. Только после этого работники магазина, отойдя от шока, нажали на кнопку тревожной сигнализации, — сообщили в пресс-службе АБ «Гвардия».

Сотрудники охранного предприятия задержали женщину недалеко от магазина. Как оказалось, дебоширка оказалась жертвой автоугонщика, за что выместила злость на магазине.

— Неизвестный некоторое время назад похитил ее автомобиль «Хонда-Аккорд», стоявший возле «Пятерочки». Обнаружив пропажу авто, владелица машины сильно разнервничалась и не нашла другого способа выместить свое негодование, как разбить в магазине бутылки с алкоголем, — пояснили в организации.

Гвардейцы передали сибирячку сотрудникам полиции. А угнанную машину обнаружили позже на площади Маркса.

В пресс-службе регионального МВД подтвердили информацию об инциденте. В ведомстве отметили, что проводят проверку.

— В полицию поступило сообщение о повреждении товарно-материальных ценностей в одном из магазинов по улице Громова. В отношении женщины был составлен административный протокол по статье 17.7 КоАП (причинение вреда), — пояснили в МВД.

Журналист НГС направил запрос в пресс-службу сети магазинов «Пятерочка». На момент публикации ответ не поступил.

Ранее новосибирец также устроил дебош в магазине на улице Громова. Мужчина разбил стеклянную дверь и проник внутрь, выгнав продавщицу.

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