Сибирячка устроила погром в «Пятерочке» после того, как у нее угнали машину, — она разнесла витрину с алкоголем

Вечером 9 марта Новосибирске в магазине «Пятерочка» на улице Громова посетительница устроила погром. Она разозлилась, что у нее угнали машину, подошла к витрине с алкоголем и начала сбрасывать на пол бутылки.
Всего женщина разбила 25 бутылок с вином, пивом и коньяком, ущерб магазину составил свыше 8 тысяч рублей.
— Расправившись с алкоголем, женщина крикнула продавщице: «Что уставилась?! Чего тебе надо?!» — вышла из супермаркета и скрылась в неизвестном направлении. Только после этого работники магазина, отойдя от шока, нажали на кнопку тревожной сигнализации, — сообщили в пресс-службе АБ «Гвардия».
Сотрудники охранного предприятия задержали женщину недалеко от магазина. Как оказалось, дебоширка оказалась жертвой автоугонщика, за что выместила злость на магазине.
— Неизвестный некоторое время назад похитил ее автомобиль «Хонда-Аккорд», стоявший возле «Пятерочки». Обнаружив пропажу авто, владелица машины сильно разнервничалась и не нашла другого способа выместить свое негодование, как разбить в магазине бутылки с алкоголем, — пояснили в организации.
Гвардейцы передали сибирячку сотрудникам полиции. А угнанную машину обнаружили позже на площади Маркса.
В пресс-службе регионального МВД подтвердили информацию об инциденте. В ведомстве отметили, что проводят проверку.
— В полицию поступило сообщение о повреждении товарно-материальных ценностей в одном из магазинов по улице Громова. В отношении женщины был составлен административный протокол по статье 17.7 КоАП (причинение вреда), — пояснили в МВД.
Журналист НГС направил запрос в пресс-службу сети магазинов «Пятерочка». На момент публикации ответ не поступил.
Ранее новосибирец также устроил дебош в магазине на улице Громова. Мужчина разбил стеклянную дверь и проник внутрь, выгнав продавщицу.