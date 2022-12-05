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«Кинулся на ГБР с кулаками»: дебошир разбил стеклянную дверь магазина, выгнал продавщицу и закурил

Мужчину передали полицейским

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Бойцам пришлось применить силу, чтобы успокоить мужчину

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Новосибирец устроил дебош в магазине на улице Громова — он разбил стеклянную дверь и проник внутрь, выгнав продавщицу. Инцидент произошел в субботу, 3 декабря около 07:30 в алкогольном магазине.

— Пока продавщица готовила торговую точку к открытию, снаружи стал настойчиво стучаться пьяный мужчина и требовать продать ему алкоголь. Получив отказ, он выбил стекло входной двери, проник внутрь помещения и выгнал продавщицу на улицу, — объяснили в пресс-службе АБ «Гвардия». — Почувствовав себя хозяином положения, правонарушитель осмотрел кассу и витрины, справил нужду в служебном туалете и закурил сигарету. На прибывших по вызову бойцов мужчина бросился с кулаками.

В итоге мужчину скрутили и передали сотрудникам полиции.

Ночью 9 ноября в Новосибирске экипаж агентства безопасности «Гвардия» прибыл на вызов в горбольницу на Залесского. Причиной стал разбушевавшийся пациент.

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ГБРДебошДракаПолиция
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