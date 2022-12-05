«Кинулся на ГБР с кулаками»: дебошир разбил стеклянную дверь магазина, выгнал продавщицу и закурил

Новосибирец устроил дебош в магазине на улице Громова — он разбил стеклянную дверь и проник внутрь, выгнав продавщицу. Инцидент произошел в субботу, 3 декабря около 07:30 в алкогольном магазине.
— Пока продавщица готовила торговую точку к открытию, снаружи стал настойчиво стучаться пьяный мужчина и требовать продать ему алкоголь. Получив отказ, он выбил стекло входной двери, проник внутрь помещения и выгнал продавщицу на улицу, — объяснили в пресс-службе АБ «Гвардия». — Почувствовав себя хозяином положения, правонарушитель осмотрел кассу и витрины, справил нужду в служебном туалете и закурил сигарету. На прибывших по вызову бойцов мужчина бросился с кулаками.
В итоге мужчину скрутили и передали сотрудникам полиции.
Ночью 9 ноября в Новосибирске экипаж агентства безопасности «Гвардия» прибыл на вызов в горбольницу на Залесского. Причиной стал разбушевавшийся пациент.