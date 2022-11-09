Пациента из горбольницы отдали полиции: он вооружился ножом и устроил пьяный дебош
Чтобы напиться, мужчина уходил из больницы
Ночью 9 ноября в Новосибирске экипаж агентства безопасности «Гвардия» прибыл на вызов в горбольницу на Залесского. Причиной стал разбушевавшийся пациент.
Как рассказали в пресс-службе агентства,
— Получив от них отказ в общении, он взял в руки кухонный нож и стал угрожать расправой окружающим его пациентам, врачам и медсестрам, — рассказали в «Гвардии».
Прибывшие бойцы задержали хулигана, отняли нож и передали полицейским. Свой поступок мужчина объяснил давней контузией головы, обострением состояния здоровья из-за выпитого алкоголя и проявлением чувств любви к женщинам.
За нарушение режима пациента выписали из больницы решением администрации.
В октябре в одном из бизнес-центров Новосибирска случилась драка. Причиной стала супружеская измена, на место пришлось вызвать ГБР и полицию.