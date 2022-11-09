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Тема дняПолицию вызвали в горбольницу из-за дебошира
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Пациента из горбольницы отдали полиции: он вооружился ножом и устроил пьяный дебош

Чтобы напиться, мужчина уходил из больницы

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Мужчина угрожал медперсоналу ножом

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Ночью 9 ноября в Новосибирске экипаж агентства безопасности «Гвардия» прибыл на вызов в горбольницу на Залесского. Причиной стал разбушевавшийся пациент.

Как рассказали в пресс-службе агентства, 60-летний мужчина лечился в диагностическом центре по поводу сахарного диабета. Во время лечения он покинул отделение и употребил спиртное. После этого вернулся назад и начал приставать к лежащим в соседней палате пациенткам.

— Получив от них отказ в общении, он взял в руки кухонный нож и стал угрожать расправой окружающим его пациентам, врачам и медсестрам, — рассказали в «Гвардии».

Прибывшие бойцы задержали хулигана, отняли нож и передали полицейским. Свой поступок мужчина объяснил давней контузией головы, обострением состояния здоровья из-за выпитого алкоголя и проявлением чувств любви к женщинам.

За нарушение режима пациента выписали из больницы решением администрации.

В октябре в одном из бизнес-центров Новосибирска случилась драка. Причиной стала супружеская измена, на место пришлось вызвать ГБР и полицию.

ГБРАлкоголизмГорбольница 1Опасность
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ5
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ1
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