«Грозил отрубить голову»: сибиряка заподозрили в захвате заложника — что он требовал

В Республике Алтай местного жителя заподозрили в захвате заложника. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, сибиряк потребовал доставить к нему сожительницу, а в случае невыполнения грозил отрубить голову заложнику и сжечь дом.
По версии следствия, инцидент произошел 16 ноября около 20: 00 часов в одном из домов Горно-Алтайска. Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения захватил в качестве заложника местного жителя.
Прибывшим к месту происшествия полицейским мужчина выдвинул требование доставить его сожительницу для беседы, а затем уйти с территории домовладения сотрудникам правоохранительных органов.
— В случае невыполнения требования злоумышленник грозил отрубить голову заложнику и сжечь дом, — сообщили в ведомстве. — В подтверждение своей угрозы подозреваемый разлил в доме бензин и приставил к горлу мужчины топор.
Мужчину задержали в ходе специальной операции сотрудники полиции, его взяли под стражу. Уголовное дело в отношении сибиряка возбудили по п. «г» ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват заложника с применением предмета, используемого в качестве оружия). Следователи уточнили, что жизни и здоровью мужчины, оказавшегося заложником, ничего не угрожает.
В августе в Омской области осужденный взял в заложники медсестру в помещении медицинской части. В процессе переговоров он «отказался от своих преступных намерений».