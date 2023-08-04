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Омский заключенный три часа держал в заложниках 26-летнюю медсестру — что ему за это грозит

Он угрожал девушке канцелярским ножом

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Стали известны подробности инцидента, который произошел вчера, 3 августа, в омском лечебно-исправительном учреждении № 2 в поселке Береговом. Осужденный взял в заложники медсестру в помещении медицинской части. В процессе переговоров он «отказался от своих преступных намерений».

Как сообщили в региональном Следственном комитете, ЧП произошло около 15:30. Преступник — неоднократно судимый, в том числе за умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами.

— 36-летний мужчина, отбывающий наказание в местах лишения свободы, угрожая лезвием канцелярского ножа, захватил в заложницы 26-летнюю медсестру и удерживал в течение трех часов. Благодаря принятым мерам заложницу удалось освободить, — добавили в следкоме.

В ведомстве возбудили уголовное дело — «захват или удержание лица в качестве заложника, с применением предметов, используемых в качестве оружия» (п. «г» ч. 2 ст. 206 УК РФ). Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы дополнительно. Кроме того, следователи возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц лечебно-исправительного учреждения № 2, которые не обеспечили безопасность медицинскому работнику (ч. 1 ст. 293 УК РФ — «халатность»).

Накануне стало известно, что суд вынес приговор сибиряку, который взял в заложники семью и попытался убить ребенка. Также он грозился убить многодетную мать и приставил к ее шее нож.

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