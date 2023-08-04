Омский заключенный три часа держал в заложниках 26-летнюю медсестру — что ему за это грозит

Стали известны подробности инцидента, который произошел вчера, 3 августа, в омском лечебно-исправительном учреждении
Как сообщили в региональном Следственном комитете, ЧП произошло около 15:30. Преступник — неоднократно судимый, в том числе за умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами.
— 36-летний мужчина, отбывающий наказание в местах лишения свободы, угрожая лезвием канцелярского ножа, захватил в заложницы
В ведомстве возбудили уголовное дело — «захват или удержание лица в качестве заложника, с применением предметов, используемых в качестве оружия» (
Накануне стало известно, что суд вынес приговор сибиряку, который взял в заложники семью и попытался убить ребенка. Также он грозился убить многодетную мать и приставил к ее шее нож.