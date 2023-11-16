«Избивать начали на входе». В частном рехабе годами держат пациентов: они говорят о похищениях и насилии, хозяева — о лжи

«Били и обливали ледяной водой»: история Екатерины Бобровой, которая пробыла в центре 2 месяца

— Меня запихали в машину и привезли в деревню в Искитимском районе. Избивать начали сразу же, на входе. Я плакала, у меня была истерика, я просилась домой, а меня избил «консультант»: привязал скотчем к кровати, меня залили ледяной водой и просто оставили в таком виде в коридоре, — начинает свою историю, похожую на пересказ боевика, Екатерина Боброва и внимательно смотрит на журналистов.



Как будто пытается понять, верят ей или нет.

В ее слова и вправду очень сложно поверить. Пока девушка не всплескивает руками, поднимая их над столом. Их, от запястий и до самых краев рукавов футболки, сплошь покрывают старые, уже подживающие синяки.