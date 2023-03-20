Директору ребцентра огласили приговор за похищение 25 человек — что решил новосибирский суд

Директор новосибирского реабилитационного центра «Национальный проект» Сергей Абашев получил 6,5 года лишения свободы условно по уголовному делу о похищении 25 человек (ч. 3 ст.126 УК). На заседании вынесли приговоры и для его подельников
В конце августа 2020 года следователи совместно с отрядом СОБР нагрянули в ребцентр в Заельцовском районе. Они заявили об освобождении нескольких десятков «насильно удерживаемых» пациентов. Эта история вылилась в громкое уголовное дело о незаконном лишении свободы, пострадавшими признали 25 человек.
Сегодня Новосибирский областной суд приговорил Сергея Абашева к 6,5 года лишения свободы условно. Его пять подельников получили также условные сроки — от 5 до 6 лет и 3 месяцев лишения свободы.
При этом прокуратура просила отправить всех в колонию.
Решения суда на момент публикации не вступило в силу.
Подробности судебного заседания НГС расскажет позднее.
Более подробно об этой истории мы рассказывали два года назад.