Писал рэп и работал на складе: что известно о парне, который погиб от рук подростков, вооружённых ножами

Знакомая парня, который в Новосибирске стал жертвой нападения вооруженных подростков, рассказала редакции НГС о том, каким был погибший.
Александр О. в свободное от работы время писал рэп и был неконфликтным человеком. Для многих его внезапная смерть стала полной неожиданностью, сообщила корреспонденту НГС его знакомая. Девушка объяснила, что выросла с Александром «на одном массиве» в районе Гусинобродского шоссе (ГБШ). По ее словам, парень практически не участвовал в каких-либо ссорах.
— Общались мы достаточно часто, но по телефону в основном, на днях встретиться хотели. Один из хороших, понимающих и верных друзей, — подчеркнула собеседница.
Александр, по ее словам, работал где-то на складе, но в последнее время чаще сидел дома из-за проблем со связками. При этом девушка добавила, что погибший не хотел появляться в районе ГБШ, поскольку был кому-то должен денег и не хотел с кем-то пересекаться.
— Я видела его в последний раз 2 октября. Он тогда с девушкой на МЖК жил, я мимо проезжала. Минут 10 поболтали — весёлый, как обычно на позитиве. У него даже когда были какие-то проблемы, он всегда говорил: «Всё будет хорошо, со всем справимся», — отметила собеседница.
10 ноября в районе улицы Василия Старощука было обнаружено тело Александра О. с ножевыми ранениями. Силовики выяснили, что на мужчину напали два подростка в возрасте 13–14 лет, вооруженные ножами. По версии следствия, жестокой расправе предшествовал конфликт, суть которого пока не раскрывается. Обоих подростков задержали, они во всем признались. Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ).
Следователи выяснили, что через некоторое время после расправы подростки в компании с 17-летним знакомым ограбили случайного прохожего. К обвинению в убийстве добавилось обвинение в разбойном нападении (ч.2 ст.162 УК РФ). На время расследования задержанных 14-и и 17-и лет поместили в следственный изолятор, 13-летнего отправили центр временного содержания для несовершеннолетних.