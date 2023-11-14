Писал рэп и работал на складе: что известно о парне, который погиб от рук подростков, вооружённых ножами

Александр, по ее словам, работал где-то на складе, но в последнее время чаще сидел дома из-за проблем со связками. При этом девушка добавила, что погибший не хотел появляться в районе ГБШ, поскольку был кому-то должен денег и не хотел с кем-то пересекаться.



— Я видела его в последний раз 2 октября. Он тогда с девушкой на МЖК жил, я мимо проезжала. Минут 10 поболтали — весёлый, как обычно на позитиве. У него даже когда были какие-то проблемы, он всегда говорил: «Всё будет хорошо, со всем справимся», — отметила собеседница.

