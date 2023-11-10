Главный онколог Кузбасса подал иск к местной блогерше — за что он хочет ее наказать

Герда Россия-Горская в своем телеграм-канале пишет о проблемах, которые она якобы выявляет в сфере медицины Кемеровской области. В августе текущего года она заявляла, что на нее было совершено нападение, но, после того как это попало в СМИ и соцсети, она удалила публикации об этом. Весной прошлого года она была осуждена за смерть 10-месячной дочери, которая утонула в ванне, пока Россия-Горская примерно на час уходила по своим делам из дома. В апреле 2021 года она выиграла суд у кемеровской больницы № 4, в которой ей отказались делать тест на COVID-19. После этого добилась аннулирования приказа местного Минздрава, согласно которому в Кузбассе у пациентов с симптомами ОРВИ не брали анализы на коронавирус. Впоследствии она потребовала лишить областных наград бывшего министра здравоохранения Михаила Малина, но ее требования не были удовлетворены.