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Главный онколог Кузбасса подал иск к местной блогерше — за что он хочет ее наказать

В суд врачу посоветвоали обратиться юристы

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Решать, кто прав в этой ситуации, будет суд

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Заводский районный суд города Кемерово принял к рассмотрению иск от главврача Кузбасского онкодиспансера Вадима Захарова к блогерше Герде России-Горской, которая в своем телеграм-канале называла его «выпивохой» и «алкоголиком». Как сообщил NGS42.RU истец в пятницу, 10 ноября, он хочет добиться привлечения женщины к ответственности.

По словам главврача, иск о защите чести, достоинства, деловой репутации к Герде он направил из-за ее публикаций, в которых она безосновательно, на его взгляд, называла его «алкашом».

— Она не стеснялась в выражениях, а юристы мне предложили обратиться в суд, так как это переходит всякие границы, — сказал Захаров.

Также он добавил, что юристы готовят еще один иск, связанный с публикациями в телеграм-канале России-Горской, но не сказал, о чем именно идет речь.

Вместе с тем ответчица на вопрос, как она может прокомментировать иск от Вадима Захарова, которого в своем телеграм-канале называла алкоголиком, сначала затребовала показать ей публикации. После этого она заявила, что сможет озвучить свою позицию, когда ознакомится с материалами, так как «у Вадима Николаевича, кроме претензий по поводу ВЫПИВОХИ, есть еще претензии».

Герда Россия-Горская в своем телеграм-канале пишет о проблемах, которые она якобы выявляет в сфере медицины Кемеровской области. В августе текущего года она заявляла, что на нее было совершено нападение, но, после того как это попало в СМИ и соцсети, она удалила публикации об этом. Весной прошлого года она была осуждена за смерть 10-месячной дочери, которая утонула в ванне, пока Россия-Горская примерно на час уходила по своим делам из дома. В апреле 2021 года она выиграла суд у кемеровской больницы № 4, в которой ей отказались делать тест на COVID-19. После этого добилась аннулирования приказа местного Минздрава, согласно которому в Кузбассе у пациентов с симптомами ОРВИ не брали анализы на коронавирус. Впоследствии она потребовала лишить областных наград бывшего министра здравоохранения Михаила Малина, но ее требования не были удовлетворены.

Ранее Вадим Захаров был главным онкологом Новосибирской области, а должность главного врача Кемеровского онкодиспансера получил 6 декабря 2022 года.

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