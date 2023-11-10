Главный онколог Кузбасса подал иск к местной блогерше — за что он хочет ее наказать

Заводский районный суд города Кемерово принял к рассмотрению иск от главврача Кузбасского онкодиспансера Вадима Захарова к блогерше Герде России-Горской, которая в своем телеграм-канале называла его «выпивохой» и «алкоголиком». Как сообщил NGS42.RU истец в пятницу, 10 ноября, он хочет добиться привлечения женщины к ответственности.
По словам главврача, иск о защите чести, достоинства, деловой репутации к Герде он направил из-за ее публикаций, в которых она безосновательно, на его взгляд, называла его «алкашом».
— Она не стеснялась в выражениях, а юристы мне предложили обратиться в суд, так как это переходит всякие границы, — сказал Захаров.
Также он добавил, что юристы готовят еще один иск, связанный с публикациями в телеграм-канале России-Горской, но не сказал, о чем именно идет речь.
Вместе с тем ответчица на вопрос, как она может прокомментировать иск от Вадима Захарова, которого в своем телеграм-канале называла алкоголиком, сначала затребовала показать ей публикации. После этого она заявила, что сможет озвучить свою позицию, когда ознакомится с материалами, так как «у Вадима Николаевича, кроме претензий по поводу ВЫПИВОХИ, есть еще претензии».
Герда Россия-Горская в своем телеграм-канале пишет о проблемах, которые она якобы выявляет в сфере медицины Кемеровской области. В августе текущего года она заявляла, что на нее было совершено нападение, но, после того как это попало в СМИ и соцсети, она удалила публикации об этом. Весной прошлого года она была осуждена за смерть
Ранее Вадим Захаров был главным онкологом Новосибирской области, а должность главного врача Кемеровского онкодиспансера получил 6 декабря 2022 года.