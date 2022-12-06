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Бывший главный онколог НСО возглавил кемеровский онкодиспансер и получил еще несколько назначений

Вадима Захарова коллективу представил губернатор Кемеровской области

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Вадим Захаров приступил к работе в Кемерово

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Бывший главный онколог Новосибирской области Вадим Захаров получил должность главного врача Кемеровского онкодиспансера. Сегодня, 6 декабря, его представил коллективу губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, сообщил источник НГС.

Ранее Вадим Захаров исполнял обязанности главного врача Новосибирского областного онкологического диспансера. С сентября 2021 года он сменил на посту Олега Иванинского, который стал депутатом Государственной думы.

Но в итоге в октябре этого года главным врачом Новосибирского областного онкологического диспансера стал Сергей Фурсов, который проработал в Москве пять лет.

Вадим Захаров, по данным источника, стал не только главврачом кемеровского онкодиспансера, но и главным онкологом Кемеровской области, а также будет преподавать.

Ранее НГС рассказывал, что в Новосибирском онкодиспансере начали использовать специальные чернила для маркировки опухолей. Их будут вводить с помощью шприца во время лапароскопических операций.

КемеровоГлавный врачНазначениеОнкология
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