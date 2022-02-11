Шприцы с чернилами для маркировки микроопухолей появились у новосибирских онкологов — зачем они нужны

В Новосибирском онкодиспансере начали использовать специальные чернила для маркировки опухолей. Их будут вводить с помощью шприца во время лапароскопических операций.

— Когда хирурги делают полостную операцию, например на сигмовидной кишке, то они руками обязательно прощупают и определят даже небольшую опухоль. При лапароскопических же вмешательствах новообразование можно не увидеть без дополнительной колоноскопии. Теперь же нам нет необходимости во время операции делать еще одну диагностическую процедуру. Зная, что пациенту предстоит хирургическое вмешательство, мы заранее проводим маркировку зоны вокруг новообразования. Хирург через камеру сразу видит необходимое место и может спокойно делать свою работу, — цитирует пресс-служба Новосибирского областного онкодиспансера заведующего эндоскопическим кабинетом Сергея Кунделя.