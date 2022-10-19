Нового главного врача онкодиспансера назначили в Новосибирске — в Москве из-за него разгорелся скандал

— За большой вклад в оперативное развертывание госпиталя в период пандемии коронавирусной инфекции на базе больницы им. Бахрушиных доктор Фурсов был награжден орденом Пирогова. Также Сергей Александрович имеет почетное звание «Заслуженный врач РФ», — говорится в сообщении новосибирского онкодиспансера.