Нового главного врача онкодиспансера назначили в Новосибирске — в Москве
из-за него разгорелся скандал
Сергей Фурсов проработал в столице пять лет
Нового главного врача онкодиспансера назначили в Новосибирске. Им стал Сергей Фурсов. Об этом сообщается на официальной странице учреждения в группе во «ВКонтакте».
Ранее он уже работал в учреждении. Сначала с 1999 года в должности хирурга-онколога, потом в 2003 году стал заведующим хирургическим отделением
В 2016 году он переехал в Москву, где сначала работал в Городской клинической больнице им.
В 2018 году появилась информация о закрытии в ГКБ им. братьев Бахрушиных единственного в Москве отделения психотерапии для онкологических больных. Петиция против этого была размещена на change.org и собрала более 150 тысяч подписей. О ситуации также подробно рассказывали «Известия». В итоге, по сообщению «Интерфакса», в отделении изменили штатное расписание и, по данным издания, сохранили его.
В период пандемии в ГКБ им. братьев Бахрушиных развернули ковид-госпиталь.
— За большой вклад в оперативное развертывание госпиталя в период пандемии коронавирусной инфекции на базе больницы им. Бахрушиных доктор Фурсов был награжден орденом Пирогова. Также Сергей Александрович имеет почетное звание «Заслуженный врач РФ», — говорится в сообщении новосибирского онкодиспансера.
Ранее исполняющим обязанности главного врача был главный онколог Новосибирской области Вадим Захаров. Он сменил на посту бывшего министра здравоохранения Олега Иванинского, который стал депутатом Государственной думы.