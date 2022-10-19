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Нового главного врача онкодиспансера назначили в Новосибирске — в Москве из-за него разгорелся скандал

Сергей Фурсов проработал в столице пять лет

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Ранее Сергей Фурсов уже работал в учреждении

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Нового главного врача онкодиспансера назначили в Новосибирске. Им стал Сергей Фурсов. Об этом сообщается на официальной странице учреждения в группе во «ВКонтакте».

Ранее он уже работал в учреждении. Сначала с 1999 года в должности хирурга-онколога, потом в 2003 году стал заведующим хирургическим отделением № 1.

В 2016 году он переехал в Москву, где сначала работал в Городской клинической больнице им. Д. Д. Плетнёва, а с 2017 по 2021 год — главным врачом ГКБ им. братьев Бахрушиных. В период руководства этой больницей Сергей Фурсов угодил в скандал.

В 2018 году появилась информация о закрытии в ГКБ им. братьев Бахрушиных единственного в Москве отделения психотерапии для онкологических больных. Петиция против этого была размещена на change.org и собрала более 150 тысяч подписей. О ситуации также подробно рассказывали «Известия». В итоге, по сообщению «Интерфакса», в отделении изменили штатное расписание и, по данным издания, сохранили его.

В период пандемии в ГКБ им. братьев Бахрушиных развернули ковид-госпиталь.

— За большой вклад в оперативное развертывание госпиталя в период пандемии коронавирусной инфекции на базе больницы им. Бахрушиных доктор Фурсов был награжден орденом Пирогова. Также Сергей Александрович имеет почетное звание «Заслуженный врач РФ», — говорится в сообщении новосибирского онкодиспансера.

Ранее исполняющим обязанности главного врача был главный онколог Новосибирской области Вадим Захаров. Он сменил на посту бывшего министра здравоохранения Олега Иванинского, который стал депутатом Государственной думы.

Главный врачОнкодиспансерОнкология
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