«Считаю до трех»: полиция опубликовала видео задержания мужчины — он мог зарезать новосибирца и скрыться

Полиция опубликовала видео задержания мужчины, который, по данным следствия, зарезал новосибирца в 2002 году и скрылся. Оперативные действия проводили в Тольятти, сообщили в ведомстве со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Видеозапись появилась на сайте ГУ МВД России по Новосибирской области. На кадрах можно заметить несколько сотрудников силовых ведомств, которые стоят в здании на лестничной площадке. Они начали стучать в дверь и требовать, чтобы ее открыли.
— Считаю до трех, — говорит на видео один из них.
Мужчину задержали сотрудники полиции во взаимодействии со следователями и Росгвардией. На видео появляются кадры с обвиняемым на допросе. Он рассказал о событиях 21-летней давности.
О задержании мужчины стало известно 17 октября. По данным следствия, преступление произошло в мае 2002 года. 37-летний житель Дзержинского района Новосибирска познакомился с приезжим из Самарской области, и в какой-то момент они поссорились.
В результате конфликта гость набросился на мужчину с ножом в руках. От полученных травм последний скончался в медучреждении, а обвиняемый уехал из города.
Уголовное дело возбудили по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ). Мужчину объявили в федеральный розыск, он был задержан и доставлен в Сибирь.
В пресс-службе Дзержинского районного суда Новосибирска уточнили, что обвиняемого задержали накануне, 16 октября. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
В августе в Новосибирске умер молодой человек после избиения. Он скончался через несколько дней в лечебном учреждении.