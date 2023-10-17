«Считаю до трех»: полиция опубликовала видео задержания мужчины — он мог зарезать новосибирца и скрыться

В пресс-службе Дзержинского районного суда Новосибирска уточнили, что обвиняемого задержали накануне, 16 октября. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.



В августе в Новосибирске умер молодой человек после избиения. Он скончался через несколько дней в лечебном учреждении.

