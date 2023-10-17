Житель Тольятти зарезал новосибирца, а потом исчез на 21 год — где он прятался и что сказал следователю

В Новосибирске арестовали 51-летнего жителя Тольятти, считается, что он в 2002 году зарезал новосибирца, а потом скрылся от милиционеров.

О подробностях уголовного дела рассказали сегодня, 17 октября, в областном следственном управлении СК и ГУ МВД России по Новосибирской области.