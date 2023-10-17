Житель Тольятти зарезал новосибирца, а потом исчез на 21 год — где он прятался и что сказал следователю

В Новосибирске арестовали 51-летнего жителя Тольятти, считается, что он в 2002 году зарезал новосибирца, а потом скрылся от милиционеров.
О подробностях уголовного дела рассказали сегодня, 17 октября, в областном следственном управлении СК и ГУ МВД России по Новосибирской области.
По данным следствия преступление произошло в мае 2002 года. 37-летний житель Дзержинского района Новосибирска познакомился с приезжим из Самарской области. В какой-то момент мужчины поссорились, и гость набросился на хозяина с ножом в руках.
— От полученных ран потерпевший скончался через непродолжительное время в медицинском учреждении, а обвиняемый уехал из города Новосибирска, — рассказали в СК.
Прокуратура возбудила уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В августе предполагаемого преступника объявили в федеральный розыск, но это не помогло. Только в октябре 2023 оперативники из Дзержинского отдела полиции выяснили, что возможный виновник смерти новосибирца живет в Тольятти.
Как рассказали в полиции, задержали подозреваемого совместными усилиями новосибирских и тольяттинских сыщиков, при участии СОБРа. После этого мужчину под конвоем привезли в Сибирь. На допросе он во всем сознался и подробно — насколько помнил события за давностью лет — рассказал о событиях 21-летней давности.
— Я его чуть-чуть оттолкнул и вытащил нож, — припомнил обвиняемый в ходе проверки показаний на месте. — Нанес ему три или четыре удара.
Предполагаемого преступника уже арестовали, пока на 2 месяца. Всего ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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